睡眠冷知識｜用兩個枕頭更健康　側趴抬腿式睡姿可致腰椎間盤突出

【睡眠品質．健康】你一般在睡覺時使用幾個枕頭？



你有沒有發現在日常入住酒店時，許多酒店都會為客人提供兩個枕頭。難道一個人在睡覺時真的需要兩個枕頭嗎？真相是，的確如此。

很多醫生都建議，睡覺時用兩個枕頭對睡眠健康會更好。

示意圖（Unsplash@bruce mars）

為什麼睡覺需要兩個枕頭？

我們的腰椎是有曲度的，因此一個人睡覺需要兩個枕頭，一個墊在脖子下，另一個墊在腿下面。

第一個枕頭：枕脖子和頭

枕頭並不只是只用來枕頭的。睡覺時只把後腦勺墊在枕頭上，會讓肩膀、頸椎與枕頭之間出現懸空狀態，不利於頸部肌肉的休息和放鬆，導致睡醒之後可能會感覺脖子疼痛。

中國解放軍總醫院第四醫學中心骨科醫生宋科冉解釋，人類的頸椎正常存在一個10～15度的生理前凸，這個前凸會隨着低頭消失，仰頭會增加。在現代生活節奏下，低頭族越來越多，在低頭狀態下，前凸是消失的，白天頸椎後部結構是很疲勞的，經常處於一種過於牽拉的狀態。

因此，晚上在睡覺的時候，應該讓枕頭為頸部和頭部，提供一個良好的支撐，維持住它們相對的位置關係。

四川大學華西醫院康復醫學中心建議：

平卧位枕頭受壓後的高度：以自己的一拳為宜，平躺時眼睛能夠「正視」上方，頸椎不過伸，不反弓。

側卧位枕頭受壓後的高度：通常在8～15厘米之間，因為體型的原因會出現選擇上的個體差異，一般為自己一側肩寬的高度。



延伸閲讀：【枕頭】選購５大貼士瞓捩頸關枕頭事？物理治療師教怎叫軟硬適中

+ 10

第二個枕頭：枕在腿部

廣州醫科大學附屬第三醫院中醫科主任醫師胥海斌介紹，如果想更好地保護脊椎或者有腰部或腿部不適，可以使用另一個枕頭。

側卧：雙腿間夾枕頭——側卧時可以雙腿間夾被子或者枕頭，枕頭應與肩同高，而且需要兩邊換着睡，避免長期單側睡一邊。

示意圖（微博@青川青年）

仰卧：膝部下墊枕頭——仰卧時，可以膝部下墊枕頭，能幫助維持一個健康的脊柱曲線，緩解椎間盤壓力。

示意圖（微博@青川青年）

選擇一個高度合適的枕頭，同時在膝蓋下方墊個軟墊，這樣的「微調」使整個身體有足夠的支撐，全身肌肉才能充分放鬆休息。

睡姿不對，當心「睡廢了」

除了合適的枕頭，睡姿也很重要。人在睡覺過程中，不大可能恆定採用一種姿勢。

常見的平卧位及側卧位都是醫生較多推薦的睡姿，而投降式、俯卧式、側趴高抬腿式、蜷縮式均是不推薦的睡姿。

投降式

雙手上舉會使部分肌肉和韌帶處於緊張狀態，時間長了就會引起肩部和頸部肌肉勞損。

示意圖（Unsplash@MILAN GAZIEV）

另外該動作會使胸廓出口變小，從頸部通向上肢的血管和神經受到壓迫，可能會出現手部發麻、發脹。

俯卧位

頭偏向一側，使頸椎始終處於旋轉狀態，部分肌肉拉長得不到放鬆，長期會加速頸椎退變，肌肉勞損。

俯卧位（Unsplash@Vladislav Muslakov）

俯卧時也容易遮擋口鼻，影響呼吸。

側趴高抬腿式

一方面會有俯卧位的不足，另一方面脊柱受力較大、扭曲，可能會引起肌肉勞損、腰椎間盤突出、脊柱側彎。

示意圖（微博@青川青年）

蜷縮式

弓着腰和背，會使腰背肌處在緊張狀態，可能導致腰背部的軟組織發生勞損，背痛及頸痛。

示意圖（微博@青川青年）

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



延伸閲讀：睡姿｜側睡健腦減胃酸倒流側左或右？仰睡減壓拆解3種睡姿好與壞