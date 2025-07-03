睡姿問題｜睡覺總將手舉過頭？物理治療師提醒：長期恐致神經損傷

睡覺時雙手往上擺舉過頭，結果早上醒來手臂整條麻到像不是自己的，整隻手都動不了，要等好幾分鐘才慢慢恢復？



台灣衛生福利部南投醫院復健科王瓊敏物理治療師指出，這不是單純「睡姿不正」，而是手臂裡重要的神經通路被壓到了。

▼側睡、仰睡、趴睡優缺點（點擊圖片查看👇👇👇）

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臂神經叢遭壓迫 長期可能引發4大問題

手臂長時間維持在過高的姿勢容易讓肩膀與腋下之間的空間變小，壓迫到名為「臂神經叢」的神經。這些神經從脖子一路延伸到整隻手臂，負責傳遞動作和感覺訊號。當手抬太高，神經像是被扯緊的電線，無法順利傳遞訊號，就會出現麻木、無力，甚至動不了的情況。

多數的人換姿勢、按摩後大多可緩解，短暫性的麻感，偶爾發生問題不大，但如果1周出現好幾次，或是每次麻到超過10分鐘，長期下來會神經逐漸失去彈性與傳導能力，造成更深層的神經問題，而引發以下4個問題：

- 手麻不是只有剛醒來，白天也常出現

- 拿東西變得不穩、沒力

- 打字或滑手機會手痠、刺痛

- 感覺手指動作「變遲鈍」



台灣王瓊敏物理治療師表示，如果出現上述4個問題，表示神經可能已經受到慢性刺激或輕微受損，不處理會越來越嚴重。

▼4個較常見睡姿分析：（按圖了解👇👇👇）

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每天簡單3個步驟 幫助神經傳導通暢減緩壓迫

但有些人睡著後真的無法控制姿勢，手會自然抬上去。對此，台灣王瓊敏物理治療師建議可以透過「神經滑動運動」來幫助神經放鬆、恢復活動力，減少它在睡眠中被拉扯或卡住的風險。

台灣王瓊敏物理治療師提出三個簡單的練習，每天花幾分鐘就能幫助神經順暢滑動：

- 手臂側平舉、手掌朝上，手腕往後拉，頭往相反方向側彎：這個動作能讓前臂到手掌的神經放鬆，改善手麻。

- 手臂往外伸直、手背朝外，手腕往下壓，頭往同側傾斜：幫助手背與手臂外側的神經減壓，減少刺麻感。

- 輕鬆聳肩、肩胛骨往中間夾，配合頭部左右側彎：活動肩頸周圍的空間，讓神經更有「活動空間」。



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這些動作不需要拉得很用力，只要「有一點緊緊的感覺、但不痛」就可以。每天早晚各做一次，有助於預防與緩解神經壓迫的問題。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

