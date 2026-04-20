網購雪糕隨附的乾冰袋是「隱形殺手」？兒童搖晃後爆炸　拇指骨折

乾冰，生活中非常常見的一種保鮮材料。如果儲存、使用不當，其實超級危險！



中國湖南曾有一名14歲的小孩在爸爸網購雪糕的箱子裏發現了用於冷藏的乾冰，以為是玩具，便捏在手裏反覆搖晃。結果密封袋裏的乾冰突然爆炸，小朋友的右手瞬間鮮血直流，拇指虎口處被撕開一道約10厘米的傷口，拇指骨折。

這種看似人畜無害的「小冰塊」，為什麼會造成如此大的傷害？

（微博＠長沙政法頻道）

有國外YouTuber曾做實驗展示小小乾冰的巨大威力：

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乾冰不是冰！-78.5°C的「隱形殺手」

乾冰是二氧化碳（CO₂）的固態形式，在常温常壓下不會融化成液體，而是直接升華為氣體，因此也被稱為「固態二氧化碳」。

乾冰的温度低至-78.5°C，遠低於普通的冰（0°C），是一種強力低温冷卻劑。想想看，如果把手伸進-78.5°C的「冰」裏會怎樣？

幾秒鐘，僅僅幾秒鐘，你的皮膚就會被「冷燒傷」。血管收縮、細胞結冰、組織壞死——比開水燙傷還要狠！

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威力驚人的「不定時炸彈」

此外，乾冰還能直接從固體變成氣體，不經過液態階段。這一特性在實際場景中用起來確實很方便，比如因為不會留下任何液體殘漬，非常適合在冷鏈運輸、食品冷藏；乾冰顆粒可以用作無水無殘留的噴射介質，能有效清除油污、油漆等，還不會損傷物體表面；醫學上，它還被用於皮膚科冷凍治療以及器官運輸過程中的温控保存。

但問題在於，它在常温下會迅速升華，一塊標準的1千克乾冰會在約24

小時內完全升華，直接升華成氣體意味着體積會瞬間膨脹800至1000倍，如果把它放在密封容器裏（比如膠樽、保温盒），結果就是——啪！壓力飆升，直接爆炸！

可能有人會想問，乾冰放在常温環境下有爆炸風險，為什麼放到雪櫃的冰格也不行呢？這是因為，雪櫃的冰格温度一般在-15℃到-25℃之間，對於乾冰來說，還是「太熱了」。

無聲無息的「奪命毒氣」

示意圖（AI生成照片）

這是乾冰最隱蔽，也最致命的「殺招」。乾冰升華產生的二氧化碳，無色無味，比空氣重，會「流」到低處聚集。當空氣中的二氧化碳濃度超過8%時，人就會在幾分鐘內失去意識，昏迷倒下；一旦濃度達到20%以上，死亡往往在短短幾分鐘內就會發生，等你還沒反應過來就已經命喪黃泉。沒有刺鼻氣味，沒有明顯徵兆，你只會感覺有點困，然後昏迷，再然後……

如何正確使用乾冰

1. 佩戴防護裝備，避免凍傷

如果買的東西裏放了乾冰作為保鮮材料，在處理時，一定要戴上厚實的隔熱手套，避免乾冰接觸皮膚，同時需要注意避免乾冰碎片飛濺，傷到眼睛和麪部。

特別特別需要注意的是，如果家裏有小朋友，一定要告訴他們千萬不能把乾冰放到嘴裏，乾冰在嘴裏會迅速升華，吸收大量熱量，對口腔和呼吸道造成嚴重傷害，極其危險。

2. 避免密封存儲，防止爆炸

有些朋友看着快遞附贈的一袋袋乾冰，可能會想着能不能「廢物利用」，先放到雪櫃裏，等下次自己要保鮮什麼東西的時候拿出來用，此處劃重點，千萬別！

不要將乾冰放到密閉的雪櫃裏，不應直接接觸雪櫃玻璃擱板，以防凍裂；使用乾冰時要在通風良好的環境中操作，嚴禁在車內、地下室等密閉場所中大量使用。

殘餘乾冰的正確處理方式應該是：放置於通風良好的開闊區域，讓其自然升華，不要丟進馬桶、下水道或垃圾。

如果不慎出現了因為乾冰導致的受傷，可以採用下面這些應急救處理：

皮膚凍傷：立即停止接觸乾冰，用37℃-39℃的温水（非熱水）緩慢復温凍傷部位，切勿揉搓受傷皮膚，以免進一步損傷組織。

誤食乾冰：立即停止進食，千萬不要催吐，乾冰在體內升華會造成內臟破裂。

大量乾冰升華導致的二氧化碳中毒：立即將傷者轉移至空氣流通的環境中，同時鬆解衣物並保持平卧，必要時進行人工呼吸或心肺復甦（CPR）。



需要注意的是，以上都是應急處理，所有乾冰相關傷害，最重要的是第一時間撥打急救電話，避免延誤治療。

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