微波爐禁忌｜翻熱食物錯1步恐食物中毒！專家教正確叮法忌放5食物

美國食品藥物監督管理局（FDA）指出，與傳統烹飪相比，利用微波爐來烹飪食物，不會降低食物的營養價值外，也可能保留更多的維他命與礦物質。



不過，食物若沒有均勻加熱，會導致有害細菌存活、滋生，食物中毒的風險大增。

5種絕對不能用微波爐加熱的食物（按圖看清👇👇👇）

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微波食物會致癌嗎？

台灣衛生福利部國民健康署解釋，「微波」是電磁波的一種，可輕易穿透絕緣物體，當啟動微波爐時，就會讓微波爐內部產生微波，當微波被含有水分的食物吸收時，會使食物中的水分子與微波爐所發出的微波，一起以相同的頻率震動，震動中會造成分子間的摩擦，進而產生熱能，讓微波中的食物由外層逐漸加熱至內層。

美國癌症協會（ACS）表示，微波爐並非利用X射線或伽馬射線來加熱食物，不會使食物具放射性；微波爐可烹飪食物，但不會改變食物的分子或化學結構。美國食品藥物監督管理局也澄清，與傳統烹飪相比，利用微波爐來烹飪食物，不但不會降低食物的營養價值，事實上，可能會保留更多的維他命和礦物質。

外媒《Parade》引述美國食品安全網的數據顯示，每年約有六分之一的美國人會因食物中毒生病，「傷身細菌」包含沙門氏菌、李斯特菌及大腸桿菌。

非營利組織「杜絕食物中毒」（Stop Foodborne Illness）首席執行官鮑姆（Mitzi Baum）說，使用微波爐加熱食物時，需攪拌1次以上來分散熱量，再放回微波爐加熱到適當溫度（至少攝氏74度），加熱時也要遵循包裝上的安全烹飪說明。

微波爐迷思（按圖看清👇👇👇）

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5種絕對不能用微波爐加熱的食物

1. 嬰兒配方奶粉或母乳

美國食品藥品監督管理局呼籲，不要用微波爐加熱母乳，因在加熱過程中，會破壞營養成分。美國波士頓大學營養學教授兼註冊營養師布萊克（Joan Salge Blake）也說，微波爐加熱母乳或配方奶粉會導致加熱不均勻，液體中「特別燙」的部分恐燙傷嬰兒。

2. 內含餡料的家禽

美國喬治華盛頓大學食品安全與營養安全研究所副教授兼所長柯瓦爾奇克（Barbara Kowalcyk）指出，內含餡料的烤雞等食品，不應在微波爐中加熱。美國農業部補充，雖雞肉很快就熟，但內部餡料恐無法達到消滅有害細菌所需的適當溫度，食物中毒的風險機率大增。

3. 生肉或家禽的醃料

「未煮熟的醃料可能含有導致食源性疾病（即俗稱的食物中毒）的病原體，因此，必須先煮沸，以殺死可能使你生病的細菌。」布萊克說，而微波會導致加熱不均勻，病原體在加熱後仍可能殘留。

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4. 超過一周的剩菜

若雪櫃裡有冷藏7天以上的剩菜，請直接丟棄。美國食品藥物管理局的《食品法典》中提及，用微波爐加熱無法確保這些剩菜的安全性。「放置很久的食物可能會滋生黴菌、酵母菌和細菌等物質，如果它們存在於食物中，且在重新加熱過程沒有被殺死，可能會讓你導致嚴重的疾病。」

美國農業部稱，剩菜通常可冷藏保存3天至4天。

5. 2小時以上未冷藏的食物

若食物在室溫下放置2小時以上，不能單靠「高溫加熱」就讓它變得可安全食用，鮑姆說，這是因一些細菌可在烹飪的溫度下存活，且在放置過久後繁殖。

他舉例，當易腐壞的食品未存放在安全溫度下時，金黃色葡萄球菌會迅速生長、產生毒素，即便透過高溫加熱也殺不死。還有肉毒桿菌，它會引起肉毒桿菌中毒，「它的一個孢子可以在幾小時內繁殖成1000個細菌，而重新加熱被肉毒桿菌污染的食物，並不能殺死細菌，也不能去除細菌釋放到食物中的有害毒素。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：微波爐不能放什麼食物？美專家曝「5種食品」千萬別加熱！恐食物中毒、把細菌通通吃下肚】

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