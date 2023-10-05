「躺平玩手機」隨時出事！　醫生揭恐怖個案嚇親網民

現代人手機不離身，平常閒來無事，就習慣掏出手機滑一滑打發時間。



不過近來有日本醫生提醒，在沙發或床上等「躺著滑手機」這個動作，其實擁有一定程度的風險，弄不好甚至會受傷開刀，需要多加留意。

可致鼻變形、斷牙、視網膜脫落 醫生及過來人分享真實個案（點圖放大瀏覽）：

+ 20

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本JCHO大阪病院耳鼻咽喉科部長前田陽平，日前在個人Twitter上呼籲，表示如果躺著使用手機，有可能會在途中不小心手滑，讓手機砸在臉上，應該盡量避免。

這種意外其實具有強烈的撞擊力道，嚴重甚至可能導致鼻子變形，需要進行手術治療。

除了鼻子以外，過去還發生過因為手機砸到臉，因而產生打斷牙齒、視網膜脫落等傷勢，因此非常危險。

【延伸閱讀】刷牙、設手機鬧鐘都唔得 日本睡眠專家列「10大睡前不能做的事」（點圖放大瀏覽）：

+ 19

底下也有網友分享慘痛經驗，表示「我就是被打到鼻子變形過，還去弄了鼻中矯正術」、「前額有被打到縫了三針過」、「我被打到嘴角好幾次，根本學不乖」、「我就是因為這樣缺了牙齒」、「我花了好幾萬（日圓）處理傷勢」。

其他網友看到則表示「這太恐怖了吧」、「原來連牙齒都會打斷」、「真的該小心了」、「比想像中的還嚴重」、「其實真的滿容易掉下來的」。

延伸閱讀：

老夫婦高額現金不存銀行、家裡亂塞 兒一檢查崩潰「少了四分之一」

詭異懸案！菲律賓抵泰貨櫃驚見2腐屍 法醫推斷：死亡逾2週

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】