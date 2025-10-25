牙膏產品含鉛量超標？外國調查引起恐慌　孩童若鉛中毒難即時發現

美國非政府組織「無鉛安全媽媽」（Lead Safe Mama）早前委託第三方獨立實驗室，檢測市售51款牙膏與牙粉產品，發現近90%產品檢出含鉛、65%含砷、5成含汞、約3成含鎘。



此次檢測涵蓋一般成人牙膏、天然牙膏及兒童專用產品。根據報告，多數含重金屬的產品皆含有用於去垢與標榜天然成分的碳酸鈣（calcium carbonate）、膨潤土（bentonite clay）、或被宣稱可強化琺瑯質的羥基磷灰石（hydroxyapatite）等成分。

調查結果公告引起民眾不安，無鉛安全媽媽在報告中直接指出含鉛品牌，引起廠商喊冤表示，微量重金屬普遍存在自然環境，產品中的含量在合理範圍內，對人體健康不構成風險；亦有業者質疑報告準確性，甚至寄出律師函要求撤下資料。不過「無鉛安全媽媽」創辦人Tamara Rubin強調，重金屬即使是微量也可能累積傷害人體健康，因此堅持公開資訊，呼籲業者應正視原料來源的風險，主動改善。

闢謠！含鉛牙膏其實符合法規 台灣食藥署回應了

隨着牙膏含重金屬的消息擴散，引起各國關注、緊張，但報告中並未點出其實符合法規！事實查核平台MyGoPen說明，報告指出最高鉛含量為7,800 ppb，而美國食品藥物管理局（FDA）對牙膏的標準值為：含氟牙膏上限為2萬ppb、無氟牙膏為1萬ppb，部分資訊被過度渲染，恐引發誤導。

對此，台灣食藥署醫療器材及化粧品組技正吳正寧回應，在台灣牙膏屬於化粧品範疇，鉛、砷、鎘與汞雖屬禁止添加物，但若為原料不可避免的自然殘留，其容許上限為：鉛1萬ppb、砷3,000ppb。

換言之，無鉛安全媽媽報告中，某些產品鉛含量雖然高達7,800 ppb，但在台灣仍低於標準值許多。

人體攝入「鉛」有何影響？孩童成危險族群

近期因無鉛安全媽媽揭露牙膏含有多項重金屬，消息傳遞過程被曲解，引起民眾恐慌：雖然牙膏含鉛，但不管在台灣、美國，都符合法規！此也讓大家好奇，人體攝入「鉛」到底有甚麼影響？

台灣林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海指出，鉛中毒常不具特定症狀，不像是確診新冠，可以用發燒來判斷，因此必須透過抽血檢驗確認：兒童血鉛濃度若超過3.5ug/dl、成人超過10 ug/dl，就須懷疑是否為潛在鉛中毒。醫生點出，孩童對「鉛」的吸收率為50%、成人為20%，因此孩童屬危險族群。

另外產品的鉛含量標準，會依「接觸方式」不同而有所區分。以中藥材為例，鉛的容許量標準為5,000ppb，較牙膏的1萬ppb更為嚴格，因為中藥是「直接攝取」，而牙膏屬「間接接觸」後吐出。

台灣過去並無針對牙膏進行重金屬檢驗的歷史，無鉛安全媽媽揭漏含鉛牙膏的事件，雖然符合法規，但醫生也呼籲食藥署，應主動抽驗本土牙膏產品，也可以讓大眾更安心。

日本兒童平均蛀牙0.6顆 香港平均2.2顆 3大原因形成蛀牙問題

