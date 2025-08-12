蛀牙或因「慣用口呼吸」而起！比起可樂「這飲料」更易導致蛀牙
蛀牙的成因不只是吃糖或刷牙不乾淨，真正關鍵可能是你「用嘴巴呼吸」！台灣牙醫趙哲暘指出，口呼吸會導致口腔乾燥，失去唾液的鈣磷修復能力，成為蛀牙溫床。若孩子從小鼻塞、打呼、口開開、流口水，往往都與錯誤的吞嚥習慣及呼吸方式有關，這些結構與功能的問題，比單純清潔更影響蛀牙風險。
從5個月就該吃Pizza？醫揭嬰兒吞嚥關鍵
想預防蛀牙竟然要「從5個月大開始吃大人食物」？趙醫生強調，嬰兒若過度保護、只吃軟爛食物，舌頭無力、吞嚥錯誤，反而會導致「逆吞嚥」，讓食物塞進牙縫，影響齒列發育，增加蛀牙機率。他建議從小吃硬一點的光餅、Pizza，讓嘴唇舌頭臉頰產生正確咀嚼與吞嚥能力，能同步改善鼻子、睡眠與牙齒排列。
蛀牙別只補！抽神經時間點超關鍵
面對蛀牙，不是補牙就好。趙醫生提醒，若蛀到神經還遲遲不處理，恐怕導致神經壞死、細菌入侵，引發全身性疾病，甚至有兒童因蛀牙併發心臟病險些喪命。他建議乳牙蛀牙應果斷抽神經並裝小鋼牙；成人則應及早補牙，或尋求專科醫生用再生材料保神經，盡量避免走到抽神經那一步。
運動飲料最可怕！刷牙次數其實不是重點
你知道「運動飲料」比可樂更容易讓你滿口蛀牙嗎？因為它酸、糖高又容易狂灌，一喝就是兩三小時酸蝕牙齒。趙醫生更指出，學術研究證實：只要兩天內有一次「正確刷牙」就能不蛀牙，但前提是不能口呼吸、不能長期喝飲料、不能逆吞嚥。若生活習慣沒改，就算天天刷牙也難逃蛀牙命運。
