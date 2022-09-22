護齒食物｜乳酪增強琺瑯質提子乾防蛀牙 5種護齒食物哪樣助美白?
撰文：健康2.0
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牙齒亮白好口氣可以拉近人與人的距離，不過該怎麼吃才能讓牙齒美白？醫師建議，平常少吃深色食物可以避免牙齒染色，而多攝取乳酪、提子乾、蘋果、西蘭花和鳳梨則可以強化牙齒琺瑯質、平衡口腔酸鹼值，同時達到牙齒美白和口腔保健效果，不過更重要的還是清潔習慣養成。
少吃咖喱、咖啡、紅茶和可樂
台灣牙醫師黃文龍表示，常吃深色食物，例如咖哩、咖啡、紅茶、可樂等等，容易造成牙齒染色，尤其可樂會酸蝕牙齒的琺瑯質，更容易造成牙齒泛黃。除了刷牙和其他口腔清潔外，平時也可以選擇吃比較不會讓牙齒變黃的食物，有5種天然食材可以達到避免牙齒泛黃和保健口腔效果。
5種天然美白保健食物（按圖👇👇👇）
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1. 乳酪：
乳酪裡含的鈣及磷酸鹽可以平衡口中的酸鹼值，避免口腔處於容易蛀牙的酸性環境。食用無糖乳酪能強化琺瑯質，使牙齒更堅固。
2. 提子乾：
提子乾含有抗菌物質，能抑制牙菌斑，有利牙齒和牙齦健康，提子籽抽出物也能促進琺瑯質再礦化，防止蛀牙，不過提子乾通常很甜，也是潛在糖分來源，要注意攝取量。
3. 蘋果：
美國人傳統認為飯後吃硬質食物，例如蘋果，有助於清除牙菌斑，所以說「一日一蘋果，醫生遠離我」。不過靠近牙齦的牙菌斑還是需要使用牙線和刷牙才能清除乾淨。
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4. 西蘭菜：
西蘭菜中的鐵質和鈣質會在牙齒上形成一道抗酸的表層。這道表層會減少酸性食物與飲料，例如可樂，對牙齒琺瑯質的腐蝕。
5. 鳳梨：
鳳梨內含的鳳梨蛋白酶，可破壞牙齒表面的污垢，恢復牙齒淨白。選擇含有鳳梨蛋白酶和木瓜蛋白酶等天然酵素的牙膏，美白效果更佳。相較於一般使用的過氧化氫類美白藥劑，鳳梨酵素較不會對牙齒造成傷害。
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