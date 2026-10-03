從胃炎到胃癌僅4步！體重下降或已是最後警號　揭6個致癌高危因素

體重下降、腹痛、噁心嘔吐……出現這些症狀別不當回事，從胃炎到胃癌，胃經歷了怎樣的變化？胃部發出的求助信號有哪些？這份保「胃」攻略請查收！



從胃炎到胃癌僅需4步 出現這些症狀要警惕

第一步：慢性非萎縮性胃炎

慢性非萎縮性胃炎很常見，許多人體檢報告中的「淺表性胃炎」，就屬於慢性非萎縮性胃炎。主要症狀包括容易拉肚子、吃涼食胃不舒服等，這一階段通過藥物治療和生活方式改變是可逆的。

第二步：慢性萎縮性胃炎

症狀較為明顯，比如食少、納呆（胃口變差）、腹脹、噯氣（打嗝）、泛酸。

慢性萎縮性胃炎主要症狀包括胃口變差、腹脹等。（Unsplash@Towfiqu barbhuiya）

第三步：腸上皮化生

如果慢性萎縮性胃炎的致病因素持續存在，繼續往下演變，當細胞的形態發生了改變，胃黏膜的組織變成腸黏膜上皮，就會發展為腸上皮化生。

第四步：異型增生

這是典型的癌前病變症狀，包括呃逆、消化不好、消瘦等，如果還不進行干預，最後就會演變成胃癌。

這一過程受遺傳、環境、飲食等多因素影響，但通過控制環境因素（如改善飲食習慣）、調整生活方式（如戒煙限酒），可有效阻斷或逆轉癌變進程。

胃癌早期有哪些信號？定期胃鏡檢查很重要！

1. 症狀預警：非特異性表現需警惕

胃癌常見症狀包括體重下降、腹痛、噁心嘔吐、黑便等，但這些表現缺乏特異性：

不是所有胃癌患者都會出現上述症狀；

而且出現症狀時往往已非早期，從癌變到出現症狀常需1～2年；

其他消化系統疾病（如胃炎、胃潰瘍）也可引發類似症狀。



因此，依賴症狀判斷胃癌並不可靠，科學篩查才是關鍵。

2. 科學篩查：高危人群定期胃鏡檢查

根據《胃癌篩查與早診早治方案（2024年版）》，年齡≥45歲，且符合以下任一條件者，建議每5年做一次胃鏡：

（1）生活在胃癌高發地區

（2）幽門螺桿菌感染者

（3）患有慢性萎縮性胃炎、胃潰瘍、胃息肉等癌前疾病

（4）一級親屬有胃癌病史

（5）存在高鹽飲食、吸煙、酗酒等高危因素



提示：若胃鏡發現慢性萎縮性胃炎、腸上皮化生或異型增生，需遵醫囑縮短覆檢間隔。

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胃癌的6個高危因素 你避開了嗎？

1. 不健康的生活習慣

不健康的作息，如熬夜、精神壓力大、生活節奏快等；長期高鹽、高脂肪、低纖維飲食；很多人喜歡吃夜宵，食物在胃裏停滯會促使胃液大量分泌，容易導致胃黏膜糜爛、潰瘍等，增加患胃癌的風險。

2. 幽門螺桿菌感染

幽門螺桿菌感染可造成胃黏膜慢性炎症，長期慢性炎症會導致胃黏膜出現異常細胞增殖，從而增加患胃癌的風險。

3. 慢性胃病及癌前病變

這幾種癌前病變本身不是癌，但有可能發展成癌：

慢性萎縮性胃炎：因為不斷感染，反覆刺激、修復胃黏膜，逐步導致不典型增生，最後進展成癌

胃息肉（腺瘤性）：早期沒有任何症狀，發現疼痛等症狀時多是癌變晚期

殘胃：做過胃部手術，例如胃出血、胃穿孔沒好，這樣的殘胃癌變發病率較高

胃潰瘍：胃潰瘍患者是胃癌的高危人群



4. 飲酒與吸煙

長期飲酒、吸煙是誘發胃癌的危險因素。酒精和煙草中的有害物質會經血液循環到達胃部，對胃黏膜產生刺激和損害，增加患胃癌的風險。

5. 肥胖和缺乏運動

肥胖會導致慢性炎症和胃黏膜受損，增加患胃癌的風險；缺乏運動，則會導致身體代謝紊亂和免疫功能下降，增加胃癌的發生風險。

6. 遺傳

如果家族中有胃癌患者，那麼親屬應定期進行胃癌的篩查和監測，以便早期發現和治療。胃病講究「三分治、七分養」。專家建議，飲食要以清淡為主，少食剩飯、剩菜以及辛辣、煙燻食物，多吃蔬菜等新鮮食物；多人就餐時，儘量使用公筷；吃飯不宜過快；不要吃很燙的食物。

此外，要堅持體育鍛煉，遠離煙、酒，少熬夜、規律作息，學會排解壓力、調節情緒。

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