胃痛只吃止痛藥拖到胃出血！醫：長期胃部不適拖延就醫增癌變風險

台灣一名40歲工程師工作忙且經常胃痛，只靠吃止痛藥緩解，就醫發現胃部已有多處潰瘍，確認感染幽門螺旋桿菌併發胃出血。醫師指出，若長期胃部不適，吃止痛藥拖延，恐造成嚴重併發症或增加癌變風險。



台灣衛福部台北醫院肝膽腸胃科醫師葛齊表示，該位患者自述，平時早餐只喝一杯黑咖啡，中餐晚餐時間及份量都不固定，經常久坐與超長工時。近期胃口變小、容易飽，且經常性胃痛、胃脹氣、嗝氣反胃，上腹還有灼熱感。所幸該位患者在服用藥物治療後，胃鏡追蹤狀況得到改善，不僅潰瘍癒合，且成功去除頑固難治的幽門螺旋桿菌感染，避免演變為胃癌的風險。

▼胃痛成因眾多，而常見的情況有4種，有什麼成因和症狀？（按圖了解👇👇👇）

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葛齊說明，該位患者近期出現的不適都是胃潰瘍常見的症狀，胃潰瘍的危險因子包含使用非類固醇類消炎止痛藥、抽煙喝酒、飲食習慣不良、壓力過大、內分泌失調，以及幽門螺旋桿菌的感染。

胃潰瘍的危險因子包含使用非類固醇類消炎止痛藥、抽煙喝酒、飲食習慣不良、壓力過大、內分泌失調，以及幽門螺旋桿菌的感染。（Yutacar/Unsplash）

葛齊表示，胃部感染幽門螺旋桿菌，通常容易產生長期胃部不適、胃潰瘍，透過質子幫浦抑制劑抑制胃酸搭配幽門螺旋桿菌的殺菌藥物治療，以達到根治幽門螺旋桿菌及加快潰瘍癒合的目標，治療期間一定要配合調整生活型態及按時服藥勿自行停藥，否則可能造成治療效果不佳及幽門螺旋桿菌抗藥性增加。

▼感染幽門螺旋桿菌症狀（按圖看清👇👇👇）

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葛齊提醒，長期胃部不適、胃潰瘍，應尋求醫療協助以確定診斷並給予適當的建議與治療，且要搭配生活型態的調整，包含戒煙、戒酒，及避免慣性使用止痛藥物，多數病人在適當治療後都會明顯改善，甚至不需長期服藥。

葛齊指出，曾有病人慣性吃止痛藥，拖到解黑便、劇烈腹痛、發燒等症狀才就醫，檢查發現已是胃出血、胃穿孔的腹部急症，未即時處理有可能併發嚴重腹膜炎，甚至危及生命。

胃癌的初期和晚期症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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目前內視鏡檢查非常普及，可早期評估胃發炎的嚴重程度、診斷潰瘍，也能進一步切片確認有無幽門螺旋桿菌的感染，及同時檢查胃癌前兆。葛齊提醒，若有長期胃部不適，請勿吃止痛藥一直拖延，造成嚴重併發症或增加癌變的風險，即早發現、即早 治療，才是改善症狀的最佳解方。

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