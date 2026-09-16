主管被誤會不重視下屬　上司必學溝通3技巧：適度告知事件進展

「最近聽說，有人在公司裡說我冷血、不近人情、對部屬毫不關心。」周四的夜晚，一位在外商科技業任職的朋友A約我喝一杯。幾杯啤酒下肚後，他開始傾訴，「聽到這些話，真的讓我心寒。哪一件事我不是盡心盡力？哪一次我沒有為他們爭取？」



A和我差不多，都是大型企業裡的三明治主管——上有原則明確的大老闆，下有滿懷期待的團隊。每天都在夾縫中求生存，既要交出成果，又要照顧人心。

讓下屬感覺受到重視的3方法（01製圖）

主管和下屬有效溝通3方法👇👇👇

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「最近這次的事吧，員工B你也認識，雖然是個外包但表現一直很好，我早就在為他爭取轉正。他兩周前找我談，說合約快到了，希望我能幫忙。我當下也回應他：我知道、有在處理，確實也正在等總部回覆。結果今天我竟聽到，他說我對他不在乎，甚至說我冷血無情。我真的既生氣又心痛！」

他愈說愈激動，幾乎紅了眼。我理解他的委屈，但同時也納悶——我也認識B，這人誠懇又努力，怎麼會說出這樣的話？

幾周後的某場聚會，我正巧遇到B。聊著聊著，他主動提起這件事：「我以為A雖然不太表達，但其實是關心團隊的。那天我鼓起勇氣找他談合約的事，他聽完後只是淡淡地說『知道』，沒有任何後續補充。那一刻我真的覺得很失望。」

我愣了幾秒，突然明白——原來這一切只是溝通方式造成的誤會。

A確實不能多說公司內部決策，但他選擇的回應方式，讓B誤以為自己不被重視。

在職場裡，這樣的誤會其實每天都在發生。身為主管，我們常以為「沉默是穩重」、「不承諾是負責」，但對部屬而言，那卻可能是「冷漠」與「被忽視」。語氣與字句之間，往往藏著信任存亡這麼細的一條線。

如何讓部屬感覺受到重視？

因此，與部屬溝通時，特別是面對他們的訴求時，可以記住三件事：

一、同理但勿過度承諾

把「知道了」換成「我理解你的擔心，我們一起想想辦法」。不過度承諾，但多一點共感，便少一點距離。

二、支持但保持理性

優秀且努力的部屬，他們的合理訴求要用心聆聽，即使不一定能滿足，但確保我們了解他的心情，並在能力範圍給一定的支持，同時讓他明白，對於他們的需求，你在背後真的有努力推進，而非只是「聽過就算了」。

三、適度告知進展、管理預期

即使結果未定，也在有限範圍內告訴對方「目前在哪個階段」，讓他知道你沒有忘記。

雖然很多主管心裡有同理，但在表達上過於保守、內斂，並沒有傳達出「我們是夥伴」、「我們一起努力」，簡單的幾句話，卻造成複雜的誤會。

溝通，不只是說話的技巧，更是一種「讓對方感受到被重視」的能力，很多時候就是多了一句「辛苦了」、「謝謝」，他人就能感受到被欣賞、被重視。

當領導者能以同理的語氣傳遞理性的內容，誤會就會少一點，信任就會多一點。

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