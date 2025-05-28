總與升職機會擦身而過？從上司角度思考　「2種人」他絕不敢引薦

雖然今時今日在職場上，爭取升職已經不是唯一的上進出路，但依然有不少人需要升職以獲取實戰管理經驗的。今天半宅職薯就以管理層角度，討論決定一個小薯升職的考慮因素，希望能為大家帶來多一點想法。



大部分小薯的想法

小薯可能會想：要在公司得到晉升，必然要擁有過人的工作能力，例如一職多能，能解決艱深問題，能為公司跑數......等等。

但這些才華，主要都是以小薯角度去想，而管理層考慮的，更加包括團隊因素。

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示範作用

試想像你是管理層，你會怎樣向員工證明，要是員工滿足你的要求就會得到回報呢？

沒錯！就是給那些完全滿足甚至超越你要求的員工升職加薪。當其他員工看到這種示範，自然知道應該怎樣做去爭取成果。

向高層背書

當一個中高級管理層向高層推薦你升職，等於向高層就你的表現背書。要是你的工作表現持續優異，他便會得到高層的信任；反之，高層便會懷疑他的眼光。

所以你的工作表現一定要穩定，不可以突然超好，又突然超差。否則中高層便不會押上自己的信譽，向高層為你背書。

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向其他小薯交代

試想像，一個經常佔其他同事便宜，踩住其他同事企圖上位的小薯，萬一有一天真的能夠得到升職，其他小薯會怎樣想？沒錯！就是這間公司的管理層昏庸無能，感到失望，然後放軟手腳工作。

所以在高層決定你升職之前，必須要確定你在同輩的世界也得到一定程度的認可，做到眾望所歸的效果。

結語

高層決定一個小薯升職，考慮因素絕非局限於他的個人能力，更牽涉整個團隊的士氣，以及整體工作表現水平等。

升職不是理所當然，但當你能夠累積到寶貴的實戰管理經驗，那便等於為你將來的前路開啟多度大門。

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