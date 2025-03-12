剛升職怎管理下屬？即學初階4招　遇不合作要同事了解「一件事」

當你在職場打滾了一段日子，剛剛升上中層的時候，你可能已經捱到五勞七傷，希望以上司的身份過一些較為輕鬆的日子，無奈下屬就是有意無意不肯合作。今天半宅職薯就和大家分享四招令下屬貼貼服服的初階管理技巧。



剛剛升上中層的你，即學這初階管理四招，令下屬好好的跟從你的方向工作。（Canva）

強大決心親自落手去做

你可能認為作為上司的，需要懂得做下屬負責的所有事情，但其實不然。我當上司這麼多年，有無數項工作是我下屬懂得做，而我不懂得如何做的。而這也合情合理，因為我的角色是帶領下屬發揮潛力，而不是當一位超級員工。

那麼你會問：「萬一有下屬不合作，不肯工作的話，你怎麼辦？」其實我在下屬面前會表達強大的決心，只要有需要，我有爆炸力去學懂他手頭的工作，而一旦要勞煩我親自去學，一定會狠狠地教訓他，因為他的技能經已失去稀決性，不用再擔心失去他。而我也不擔心每一位下屬都不合作令自己疲於奔命，因為只需要教訓一個，便有如殺雞儆猴，其他人自然會乖乖合作。

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隨機抽樣，來無蹤去無影

上司的責任就是指出方向，以及確保下屬遵從指示辦事。事實上，下屬的工作繁多，作為上司的根本無可能逐一核對，但必須隨機抽樣檢查，那麼下屬便不敢鬆懈。

這一招可以配合「來無蹤去無影」。如果你要監督幾個不同地區的業務，你的行蹤要有一點隨機性，讓下屬永遠不知道你甚麼時候會查考他們，讓他們隨時打醒十二分精神。

讓下屬領功

上面兩項講的是如何管束下屬，這一段便談一談如何讓他們領功，獲得成就感，進而激發推動力。

即使你熟悉下屬的每一項工作，你在平時也不要表現得每項皆精，必須讓下屬在某些環節主觀感覺上覺得自己做得比你好。這樣才能釋放他們的潛力，讓他們主動做一些你想像以外的事情，以獲取你的讚美。

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清楚解釋理念

如果你要吩咐下屬做一件較為重要和複雜的事情，你一定要先清楚解釋整件事的理念、前因後果、以及最理想的結果，之後才講解應該怎樣執行。

因為複雜的事情都需要很多調節以及靈活變通。下屬在實際執行時很多時都會遇到計劃以外的狀況，而你未必能夠了解每一項細微的枝節，卻需依賴下屬變通。若是下屬不了解理念，便會每件小事都向你請示，那麼你便容易掛萬漏一，也失卻大方向。

結語

管理團隊，由最基礎的控制、監督、示範，乃至較為進階的驅動、激勵、釋放潛力，其實都是一門藝術。

平時面懵心精，讓下屬釋放潛力去處理日常事務，自己則把時間精神用於幾件重要的較複雜事項，突破框框的向大老闆獻計，便算是一個稱職的中層了。

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