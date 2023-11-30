你是職場高手嗎？4種處事方式值得學　遇上討厭的人他們會這樣做

職場上，我們經常會遇到很多問題，不論是工作內容，還是人際關係，一旦兩者都牽扯進來，都會變得更加困難、棘手。然而，唯有在看透某些事情後，才能過得順心。



真正厲害的職場高手都知道，有些話絕對不能說、有些事是千萬不能做，牢記以下這些事，才會讓職場運越來越好，吸引更多人主動幫助你。

職場精英才懂得4種隱藏能力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 沒有「永遠」的敵人

即便你很討厭一個人、再不喜歡他的作風，也不要讓對方知道，更不要和他正面起衝突。和討厭的人拉開距離，是最好的相處方式。同時，你也要慢慢地和敵人的敵人拉近距離、建立好關係，不要讓自己被孤立在職場中。工作上沒有永遠的敵人，只有永遠的「利益」，要記得：今天是敵人，明天可能是朋友。

2. 別把職場當「學校」

以前我們在學校可以跟老師說「我不會」，但在職場上，切記不要輕易地和老闆或是主管說「我不會」。工作的本質是「承擔」，如果不能幫助公司解決問題、不能為公司創造價值，很容易在職場上失去優勢。職場上厲害的人都很清楚，就算不會也要想辦法學會，這不叫「逞強」，而是逼自己盡快「成長」。

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3. 不要太倚賴「人脈」

很多職場新鮮人經常犯的錯誤之一，誤以為是因為沒有遇到貴人，才會讓自己的職場運不順。然而，事實是，即使讓你遇到再強、背景再厲害的人，你無法為對方帶來價值，關係依舊很難維持下去，終究是徒然。關係的運作來自利益交換，搞懂這件事情後，你需要做的就是提升自己，才能吸引更多貴人靠近。

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4. 別讓自己「太低調」

有句話是這麼說的「棒打出頭鳥」，但如果你做事、做人都太低調，甚至低調到老闆看不到你的存在、看不到你的成績，那公司其實不需要你，你也不需要這間公司。「低調做人，高調做事」是職場高手的經營策略，做人可以謙卑、可以內斂，但你做的事不能低調到不被看見，因為那是你存在職場的價值。

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