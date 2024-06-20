微網紅｜「追蹤者過萬」又如何？吸金力奇低但「一原因」值得經營

不知不覺，半宅職薯這個筆名我已經用了六年，看看我的 Instagram，下一則帖子便是第一千則帖子了。今天我想和大家分享這六年來一路走來的心路歷程和體驗，如果大家有意用工餘時間成為內容創作者或者微網紅的話，這篇文章可能會給你一點啟發。



一切由好奇開始

其實當內容創作者，只是我嗜好中的嗜好。我最重點的嗜好是當一個培訓師，到各大學或機構給予培訓。

當培訓師和與「教書」人最大的分別，是在於培訓師可以有他的主觀見解、價值觀和智慧，可以讓他自由發揮；而「教書」人，則主要是教學生那些書本或課程所記載的知識，必須依書去說。

前者給予我很大滿足感，而說實在，我也很享受為別人帶來啟發的感受；而後者，則比較少發揮空間。

當了培訓師多時，我開始好奇：如果把我的教學經驗整理成一個人設，一套價值觀，突破課室空間限制跳進網絡，那又會是怎樣一回事？半宅職薯由此而生。

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初期的半宅職薯

半宅職薯這個筆名，其實是由我和一些很優秀的年青人一起想出來的。一方面是取自電視劇《半澤直樹》的諧音，演活那種生命力，另一方面是表達出我介乎內向與外向之間的性格，可以好「宅」，但亦會和人交際。與此同時，也突顯出我的職涯是由小薯做起的。

半宅職薯當初開始了兩個 Instagram 帳戶，一個帳戶扮演中層管理層，另一個帳戶扮演職場小薯，圍繞同一件事從兩個角度去演繹。這種做法在當時來說頗為創新，也能夠互相帶動流量。

毛遂自薦，多媒體曝光

與此同時，我開始毛遂自薦向各大媒體供稿，當中大部分都談得成並順利刊出。其實毛遂自薦也有一個竅門的，就是先撰寫兩至三篇自己認為具質素的稿讓媒體參考。而每間媒體所收的稿也必須不同，因為萬一他們同意刋出，便會變成一稿多投了。你可能覺得這樣很浪費心血，但不花心血，又談何追逐夢想呢？

不出半年，便有三間出版商找我出書。最後我選擇了其中一間。當時有無數人問我是否自資出書，我也沒有回答，因為這並不是我個人的事情，也涉及出版商。然而時隔幾年，我現在告訴大家，我並不是自資出書，出版商也不會介意吧！

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沒有包袱，我手寫我心

有些人會擔心網民的反應，於是為了討好網民而寫一些網民喜歡看的觀點。事實上，一篇有觀點有分析的文章，讚好和自然觸及數目通常都會低於那些通俗笑話或者滑稽短片的。

但我堅持把我的價值觀寫出，因為我清楚知道，只有敢於表達自己，不怕批評惡言的人，才會是一個人物。如果只顧玩流量密碼，那我所做的事對我來說還有意義嗎？

相反觀點，更加欣賞

有時也會在帳戶留言上看到不同的觀點，甚至批評。如果這些觀點和批評是理性又有理據的話，我通常都會回應，並且讚揚表達的勇氣。久而久之，帳戶凝聚了一群理性又有邏輯的 fans，提升了半宅職薯這個帳戶的質素。

內容創作是貧窮的路

有些人也許以為有過萬 fans 的微網紅可以名成利就，但親身體驗告訴我，除非你有一盤與你形象相呼應的生意，否則內容創作者注定捱窮。

當然也有一些廣告公司或者商戶找我合作，用我的 page 出帖子為他們宣傳產品或服務。但通常他們出手奇低，換算下來比我的時薪還要平，甚至寄一件試用品給我便期望我為他免費出帖宣傳。有這樣的 「offer」，只能夠說是我不夠出名，也不夠影響力。

Fanpage 是超級卡片

但作為一個有兩萬多 followers 的 Instagram 版主，在年青人聚會中也較容易和其他人打開話題：「我有 follow 你呀！」、「我睇過你嘅文章！」

中年人都把自己的資料寫在實體卡片上，以反映自己的角色，而年青人就看你的社交帳號有多少 followers，看你的人設定位，去看你有甚麼專長。隨着年青人逐漸接替中層位置，傳統卡片的功能很大機會被社交帳號取代。

結語

常言道「識人好過識字」，但今時今日，別人識你，好過你識人。人工智慧時代已經降臨，知識懸崖式貶值，把人分類的並不是他擁有的知識，而是他所主張的價值觀和所突顯的個性。也許當一微網紅沒有明顯好處，也要花費大量時間經營，但萬一這能夠帶來好處的話，那又會是你意想不到的。

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