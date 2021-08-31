創業｜「只有放棄才是真正的失敗」　5個事業道理創業後才能體會

我自己有創業經驗，也在幫客人建立網店創業。今次半宅職薯就和大家分享，創業教曉我意想不到的五件事。



1. 興趣歸興趣，創業歸創業

很多人都夢想把興趣化成事業，每天做自己喜愛的事。但問題是，你的興趣是否附帶商機呢？

舉一個例子，如果你的興趣是上網娛樂購物，那麼從事互聯網消費業務，當然會是你興趣一部分；相反，如果你的興趣是打棒球，要在香港這欠缺相關設施的地方闖出一片天，便會相對困難。

當然，也有一些創業家是接二連三地把興趣化成事業的。原因何在？因為他的興趣就是砌積木，享受那由無至有的過程。

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2. 知得越多，越發現要努力學習

如果你認為創業很容易的話，那麼你肯定不適合創業，因為你知得實在太少。

創業就是一個發現的過程，在嘗試與反饋之中累積經驗，獲取技巧。

舉一個例子，在創業之前，你可能以為在社交媒體落廣告有助業務發展。但當你真真正正創業之後，你會發現有些廣告成效理想，也會發現有些廣告無異於倒錢落鹹水海。

就在這揣摩過程之中，你會發現落廣告也是一項專門技能；你會發現如何命中消費者痛點；你也會發現學校不會教你的文字技巧。凡此種種，都驅使你不斷學習，不斷精進。

3. 工作是娛樂，娛樂也是工作

當你用真金白銀創業之後，你會發現以往的娛樂，例如打機，會變得沒趣。

因為在創業的世界，當你成功「過關」，你獲得的不是虛擬的「成就解鎖」，卻是真金白銀的「收入解鎖」！就此，你不會再覺得電子遊戲刺激好玩。真正好玩的，是真金白銀的營商遊戲。

話雖如此，你依然會進行例如看電影、逛商場等娛樂活動。但已經醉翁之意不在酒，卻在乎獲取靈感與市場觀察。

4. 相比時間和機會，金錢非最重要

還在打工階段的你，也許會為了節省少許金錢而花時間排隊買特價貨，也會花精力去儲超市印花。因為在打工階段的你，放工後的時間是不能創造收入的。不能創造收入，便意味著機會成本極低，結果可以慳十元，便去慳十元。

但當你創業之後，你會發現每分每秒都有機會為你帶來靈感，作出突破。相比學習新事物，也相比獲取新靈感，為了省十元八塊而去排長龍的機會成本實在太高。因為你的目光已經放在更大的商機，更大的回報。

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5. 放棄，才是真正的失敗

在創業的世界，沒有絕對的失敗。

一個方法行不通，你便嘗試另一個方法，這叫不斷微調，摸着石頭過河；連續半年虧損，在另一邊廂可能正在儲人氣、贏商譽，等待一年之後獲取回報。

再舉一個極端一點的例子，即使你的店舖倒閉，須要重過打工生活，只要你創業的心不息，這只是儲本錢以待東山再起的過渡階段。一天不放棄，一天機會仍然存在（當然，最好是做好風險管理，避免倒閉啦！）。

真正的創業失敗，是你決定放棄那一刻。因為從那一刻開始，成功營商已與你無緣，真真正正的沒有翻身之日。

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結語

在打工的世界，晉升至高層可能令你心高氣傲。因為你的職位賦予了你社會地位，令你自信心爆棚。

但當你更上一層樓，成為賦予員工社會地位的老細階層，你反而會變得謙虛。因為當你明白得越多，越會發現自己的渺小，更加謙虛地學習。當你走到這一步，我恭喜你！因為你已經從創業經歷之中成長了！