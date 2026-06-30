人造雞蛋成本高過真蛋！假蛋純屬謠言　3類蛋要警惕　教3招選鮮蛋

網絡上關於「人造雞蛋」的傳言從未停止，甚至有影片見到蛋黃Ｑ彈如乒乓球，甚至有人聲稱化學原料生產的假蛋成本只需1毛錢，種種謠言讓許多人對吃雞蛋充滿戒心。事實上，「人造雞蛋」多是謠言，雞蛋留下蛋白蛋黃、丟棄蛋殼，本來是工廠正常的產品生產程序，但通過剪輯歪曲事實，就變為先有蛋白蛋黃，再有完整雞蛋的「造假生產線」。事實上，可食用的人造雞蛋工藝複雜，成本遠高於真雞蛋，商家不可能虧本造假，故人造蛋的說法並不可信。



而談到吃蛋，真正要注意的是3類問題雞蛋，而《健康設計家》品牌營養師Sean則分享了3個挑選新鮮雞蛋的小知識。



雞蛋是日常食材之一，如果雞蛋都能人造，那還有什麼能放心吃？（unsplash圖片）

這3類雞蛋才應該要警惕

外殼異常：過於光滑多是被石蠟或滑石粉處理；有裂紋的蛋，細菌透過裂紋早已侵入雞蛋內部並大量繁殖，食用容易引發腸胃不適甚至食物中毒；蛋殼上有斑點，通常是蛋殼表面保護膜被破壞導致細菌侵入產生，這種單通常內部已被嚴重污染，可能已經變質腐壞

辨別新鮮雞蛋要看蛋黃的顏色和雞蛋的外殼。（unsplash圖片）

晃動有異響：如果晃動有水聲，多為不新鮮或注水蛋

散黃蛋：如果雞蛋打開後發現，蛋黃與蛋清混合在一起，通常是因為雞蛋存放時間過長，已經不新鮮所致，如果還伴隨有異味，說明雞蛋已經變質

三招挑到新鮮雞蛋

《健康設計家》品牌營養師Sean分享挑選雞蛋的小知識：

觀察蛋殼表面：新鮮雞蛋的蛋殼較為粗糙，且表面有一層粉末，顏色鮮亮；而放久了的雞蛋蛋殼表面光滑，還可能有裂痕，內裏已經滋生細菌。

要購買包裝完好，來自正規渠道的雞蛋。（unsplash圖片）

搖晃雞蛋：若沒有明顯水聲，且無搖晃感，就是新鮮的雞蛋，反之則不新鮮。

在光線下照射：把雞蛋對準光線觀察，若雞蛋氣室面積小、蛋黃輪廓清晰，則為新鮮雞蛋；若氣室面積較大、並且發現明顯氣孔與污斑，則證明雞蛋不新鮮。

其他報道：這4種隔夜菜不要吃！營養師警告：傷心腎還致癌 教正確保存方法

【隔夜餸／隔夜菜／保存方法】不少人會把吃剩的餸菜放入雪櫃保存，但營養師警告，有4種隔夜菜千萬不要吃，否則隨時傷心臟、傷腎，甚至致癌。該營養師同時分享健康食用隔夜菜的正確保存方法。



不少人會把吃剩的餸菜放入雪櫃保存，但營養師警告，有4種隔夜菜千萬不要吃。（示意圖）

內地營養師谷傳玲在「小紅書」發佈影片，警告千萬別吃4種夜菜，包括「沒密封保存的隔夜菜」、「硝酸鹽含量高的綠葉菜」、「冷藏隔了2夜的隔夜菜」、「沒有徹底加熱的隔夜菜」，事關可能會傷心臟、傷腎，甚至致癌。

內地營養師谷傳玲在「小紅書」發佈影片，警告千萬別吃4種夜菜。（小紅書）

第1種：沒密封保存的隔夜菜



谷傳玲指出，西瓜等水果和涼拌菜都不適合加熱食用，如果沒有用保鮮紙密封就直接放入雪櫃冷藏，會與雪櫃內的細菌交叉污染，容易導致食物中毒。

她提到，每到夏天，就有不少因食用隔夜西瓜引發腸胃炎、惡心、嘔吐、腹瀉而需住院的案例，提醒「正確做法」是切西瓜前先洗乾淨西瓜，用乾淨刀具和砧板切開，未食用部部要立即用保鮮紙包裹再放入雪櫃冷藏，且需與生肉、生菜分開放置，第2天及時食用。

谷傳玲指出，西瓜等水果和涼拌菜都不適合加熱食用，如果沒有用保鮮紙密封就直接放入雪櫃冷藏，會與雪櫃內的細菌交叉污染，容易導致食物中毒。（示意圖／gettyimages）

第2種：硝酸鹽含量高的綠葉菜



谷傳玲以菠菜作例，引述實驗指菠菜氽燙後冷藏16個小時，亞硝酸鹽含量會超過標準；若用筷子翻弄過、食用剩下的菠菜，亞硝酸鹽超標情況會更嚴重，故「綠葉菜」最好即做即吃。

谷傳玲以菠菜作例，引述實驗指菠菜氽燙後冷藏16個小時，亞硝酸鹽含量會超過標準；若用筷子翻弄過、食用剩下的菠菜，亞硝酸鹽超標情況會更嚴重。（示意圖）

第3種：冷藏隔了2夜的隔夜菜



谷傳玲表示，雪櫃不是保險箱，即使在冷藏低溫環境下，李斯特菌仍能繁殖，潮濕環境亦適合黃曲毒素生長，而若不慎產生黃曲毒素，即使經過徹底加熱也無法去除，建議前1天冷藏的隔夜菜，最好在第2天食完。

谷傳玲表示，雪櫃不是保險箱，即使在冷藏低溫環境下，李斯特菌仍能繁殖，潮濕環境亦適合黃曲毒素生長，而若不慎產生黃曲毒素，即使經過徹底加熱也無法去除。（示意圖／gettyimages）

第4種：「沒有徹底加熱的隔夜菜」



谷傳玲解釋，食用剩下的菜肴沾染大量口水，含有許多細菌，如果沒有徹底加熱消滅細菌，很容易引起食物中毒。至於何謂「徹底加熱」？她指出，需要將食物加熱至攝氏100度，並保持湯水沸騰3分鐘以上才算完成。

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