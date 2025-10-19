港男質疑百佳售假雞蛋：實測蛋黃掟唔散　食安中心揭變彈力波真相

蛋黃變硬、有彈力就是假蛋？有港男於網上發文表示，懷疑在百佳超市買到假雞蛋，指雞蛋由家中外傭購入，買回家後已即時放進冰箱，進食前已煮了10多分鐘，惟剝開蛋殼卻發現蛋白不滑，蛋黃有彈力、用力按壓不易散，形容像「擦紙膠」一樣。他還拍了2段影片，多度在桌面拋擲蛋黃，甚至站着放手，任由蛋黃掉到地面，蛋黃亦不見鬆散，可見彈力十足。



帖文引來熱議，有網民建議要報食環及海關，不過更多網民認為並非假蛋，「放過急凍又唔新鮮罷了，不要咁無知，製作假雞蛋成本很高的」、「我見住你扔嗰陣有蛋黃碎彈咗出嚟，你確定真係假蛋？好嚴重嘅指控喎，如果搞錯咗，一陣俾人告返轉頭就好笑」、「攞去驗囉，若證實係真蛋，你記住道歉認衰仔噃」。而食物安全中心過往就曾解釋過蛋黃變硬及具彈性的原因，並非假雞蛋。



百佳超市的Threads帳戶小編已在帖文下留言，希望與客人取得聯絡，提供更多資訊以便跟進，而《香港01》亦已就事件向百佳超市查詢，正等候回覆。



有港男於網上發文表示，懷疑在百佳超市買到假雞蛋。（Threads@eko_hair_stylist）

百佳超市的Threads帳戶小編已在帖文下留言，希望與客人取得聯絡，提供更多資訊以便跟進。（Threads截圖）

該港男於Threads發文批評，「CXS，食死人，百佳超市，出現假蛋，蛋白不滑，蛋黃有彈力，用力指壓不易散（類似擦紙膠）」。

港男質疑百佳售假雞蛋

他上載1段影片，分享4度大力在桌面拋擲蛋黃，蛋黃也未見散開，不過其間有蛋黃碎飛出來，隨後他又用手指按壓，蛋黃只被稍為壓扁，未見鬆散。

港男上載1段影片，分享4度大力在桌面拋擲蛋黃，蛋黃也未見散開。（Threads@eko_hair_stylist）

港男隨後又上載購買單據及另1段影片補充，該盒蛋是家中外傭於9月30日在大埔菁泉雅居分店購入，買回家後已即時放進冰箱，第1段影片的蛋已煮了15分鐘，翌早再用12分鐘煮同盒另外2隻蛋。

蛋黃具彈性不易散

另1段影片見到，小孩剝出蛋黃後，在桌面上當乒乓球玩也不見散開，接着港男站着鬆開拿着蛋黃的手，蛋黃着地後彈了幾下。

另1段影片見到，小孩剝出蛋黃後，在桌面上當乒乓球玩也不見散開。（Threads@eko_hair_stylist）

港男：第一次見咁有彈性嘅蛋黃

港男戴頭盔說，「可能我哋唔識煮蛋，或者食雞蛋嘅年資短」，接着又指出「但一定唔係平時食開嗰啲蛋，第一次見咁有彈性嘅蛋黃」。

港男分享單據，證明雞蛋是於百佳超市購入。（Threads@eko_hair_stylist）

網民：是蛋放入冰格太久的關係

帖文引來網民留言指出，「如果覺得係假蛋，唔使講咁多，保留收據，call食環去處理」、「報海關至啱」、「隻蛋黃彈過瀨尿牛丸都幾勁，師兄幾時上食神」。

不過更多網民認為不可能是假蛋和不是百佳的問題，「（百佳）又唔係生產商，佢都係上架賣其他人product，就算農場，都保證唔到雞生出嚟蛋係無問題，1隻半隻有問題，如果大量批號有問題再算」、「蛋咁平使乜假，你煮嘅方法唔同咗啫」、「直接給你一個答案，是蛋放入冰格太久的關係」、「假蛋技術只係拎嚟呃想用假蛋呃人搵錢嘅蠢人，成本同產量係真蛋嘅好多倍，咪傻啦」、「係你就攞去食環驗呀，唔好造謠」。

食物安全中心過往曾解釋過蛋黃變硬及具彈性的原因。（fb專頁「食物安全中心」圖片）

食安中心：經冷凍及搖晃後蛋黃會現物理變化

食物安全中心過往曾在facebook專頁解開過「彈彈波假蛋」謎團，指出蛋類在經過一定時間的冷凍（在攝氐零度以下）及搖晃後，蛋黃會出現物理變化，當煮至熟透，便出現如懷疑假蛋的情況，蛋黃變得較硬及具有很強彈性。除此以外，母雞進食油性飼料，或雞蛋正處於孵化期，亦會出現相似情況。