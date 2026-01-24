密集恐懼症慎入！雞蛋仔背面「穿晒窿」如蓮蓬　網民驚：毛管戙

雞蛋仔是具代表性的港式街頭小吃，外脆內軟口感深受男女老幼喜愛。有港男近日在九龍灣某小店購買雞蛋仔，不過等候逾半小時，發現雞蛋仔外觀及味道均不似預期，其中一面竟然「穿晒窿」，每顆不是出現裂痕，就是肉眼可見內餡，令他大失所望。



許多網民看過照片後，都聯想令人起雞皮的「蓮蓬」，甚至有人貼出示意圖，有留言驚呼「核突」，「第一次見雞蛋仔會有密集恐懼」、「毛管戙…想舉報你」、「童年大陰影」。



有港男在九龍灣某小店外賣購買雞蛋仔，回家發現其中一面「穿晒窿」大失所望。（「threads＠henry.fung」圖片）

九龍灣小店買雞蛋仔 賣相、味道不似預期

「穿晒窿嘅雞蛋仔我真係第一次見」，該港男在threads帳號分享照片，指光顧九龍灣得寶商場某小店購買雞蛋仔，但其賣相和味道則不似預期。樓主透露當時買外賣，回家後形容雞蛋仔其中一面「好靚仔」，不過反轉才發現「另一面爛晒」。

等候逾半小時 雞蛋仔背面「穿晒窿」

相中可見，該底雞蛋仔屬正常大小，顏色亦烘烤至金黃色，但其中一面卻「爛曬」，幾乎未有1顆是完整無缺，不是出現裂痕，就是完全「穿窿」，個別甚至可以看到裏頭的內餡。樓主表示，購買現場有不少顧客，他等候接近半小時，見到店員當時手忙腳亂，猜測因此「整衰咗」。

食客貼圖分享 同店曾買到「穿窿」雞蛋仔

有曾光顧同一店舖的食客貼出照片，顯示他購買的該底雞蛋仔同樣出現「穿窿」情況，不過就形容味道正常，只是略嫌不夠甜味，故未知是否涉及模具問題，或是員工製作時沒有澆上充足粉漿所致。

曾光顧同一小店食客分享，購買該底雞蛋仔同樣出現「穿窿」情況，但就形容味道正常。（threads截圖）

網民形容似蓮蓬頭：密集恐懼症慎看

而大多網民就關注雞蛋仔賣相，直斥「核突」，「第一次見雞蛋仔成個蓮蓬咁」、「同咸豐年代嘅蓮子圖有異曲同工之妙」、「你唔講無諗起，一講回不去」、「童年大陰影」、「密集恐懼症（者）慎看」、「我個頭發麻」、「我係咁起雞皮…我以為係我唔正常」、「毛管戙…想舉報你」，又笑稱「第一次知雞蛋仔會孵化」。

（threads＠henry.fung）