晚上躺下肩膀像「火燒般疼痛」！復健醫師教2個睡姿緩解疼痛安睡

許多人都受肩痛困擾，白天長時間使用手機和電腦，或者機械性地做某些動作，雖然感到肩頸隱隱發酸，但以為並無大礙；直至晚上睡覺躺下來，就明顯感覺到肩膀像火燒一樣疼痛，不管怎麼調整姿勢都沒有得到緩解。台灣復健科醫師徐子恆對這個情況的病症做出解釋，並教做2個睡姿，即可緩解疼痛。



許多人有肩膀疼痛問題，晚上躺下睡覺時，肩膀就痛得像火燒，怎麼躺都不對。（AI生成圖片）

晚上睡覺肩膀像火燒

台灣復健科醫師徐子恆在Facebook發表文章，指出曾聽過很多患者反映，「醫師，我白天動一動還好，但一到晚上躺下，肩膀就像火在燒，怎麼躺都不對」。徐醫師指出，這跟人體的生理節律有關：到了深夜，人體的抗發炎激素分泌會進入低谷，原本被壓制的發炎反應會變得敏銳，加上躺下時重力會讓肱骨頭，即手臂骨頭，往後移或壓迫到發炎的關節囊，疼痛感自然加劇。

2個睡眠姿勢緩解疼痛

徐醫師分享了2個睡眠姿勢，可以幫助患者緩解疼痛，讓肩膀休息，自然能安穩入睡。

如果你的肩膀左邊疼痛，你可以在你左手的手肘下方墊一個折疊的毛巾或小枕頭。（Facebook 徐子恆醫師）

1）仰睡派：後方墊高法

仰臥時，肩膀容易因為重力往後掉，拉扯到前側的關節囊，如果你的肩膀左邊疼痛，你可以在你左手的手肘下方墊一個折疊的毛巾或小枕頭，注意手肘的高度略高於身體中線（腋窩同高），這能支撐住手臂重量，幫助減少肩膀的壓力。

如果你習慣側睡，要記住「絕對不要睡疼痛的那一側」。（Facebook 徐子恆醫師）

2）側睡派：抱枕支撐法（睡健側）

如果你習慣側睡，要記住「絕對不要睡疼痛的那一側」，側向健康的那一側，在胸前抱一顆抱枕，疼痛一側的手臂搭在抱枕上，這一行為能抬高你的手臂，減少肩關節的壓力。

為什麼會肩膀痛 應該如何預防

台灣適康復健科診所在診所網站對肩膀痛原因做出了相關解釋

1）長期姿勢不良

駝背造成圓肩內扣，壓縮肩關節空間，導致肩膀不適。（AI生成圖片）

2）重複性使用肩膀

3）運動傷害

運動不當容易磨損肩膀，造成酸痛、肌腱發炎甚至撕裂。（AI生成圖片）

4）神經性壓迫

5）心肌梗塞轉移至肩膀

6）原因不明「典型五十肩」

可以通過物理治療舒緩症狀，以康復運動強化肩旋轉肌力量以改善肩膀功能。（AI生成圖片）

香港電台的健康諮詢網站《點讚健康》分享了3招預防肩部受損的方法

1）避免長期重複同一個動作。

2）適度休息，避免肌腱過度勞損。

3）通過物理治療舒緩症狀，以康復運動強化肩旋轉肌力量以改善肩膀功能。

（綜合）

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印尼發生巨蛇殺人事件。當地1名74歲老婦到農田工作，直至深夜未回家，其子女外出搜索，在約半公里外發現她臉、頭、腿染血倒躺在草地上，警方到場發現她已經死亡，疑曾被蟒蛇吞下至肩膀位置再吐出，死於緊纏擠壓及咬傷。盛怒的居民們在屍體附近發現涉事4米長蟒蛇，集體將牠殺死，這已是該省數個月內的第3宗蟒屍殺人事件。



老婦被4米巨蟒吞下又吐出致死，居民盛怒下找出蟒蛇殺死。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於印尼中部南蘇拉威西省帕洛波市（Palopo），74歲女子馬加（Maga）於今年8月13日稱到農田工作就離家，其子女在深夜仍不見母親回來，即四出找人。在離家不遠，約500米外的路上，家人發現1間馬加經常逗留的小屋附近有血跡，跟隨後在不遠處的草地上發現馬加躺着。

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