睡眠不規律增死亡率！易誘發心血管病　營養師：別偏差1小時以上

充足的睡眠對保持健康狀態和延長壽命至關重要，而越來越多的研究表明，規律的睡眠時間可能比「量」更為重要。台灣運動營養與科學體重管理的營養師科提斯在社交網站發文，指出有研究結果顯示，維持睡眠規律可降低死亡風險，同時建議大家每天入睡與起床時間的波動不超過1小時。



除了在乎睡眠時間的長短以及品質，也要儘量固定睡覺跟起床時間。（AI生成圖片）

睡眠時間規律 會降低死亡率

台灣營養師科提斯在社交平台Facebook發文，開宗名義指出「睡覺時間不規律，提升死亡率」，並分享一項發表於《睡眠》（Sleep）期刊的前瞻性追蹤研究，該研究收納超過 6萬名來自英國生物樣本庫受試者的數據，通過讓受試者佩戴穿戴式裝置，得到超過 1,000 萬小時的客觀睡眠數據，並計算「睡眠規律指數」（Sleep Regularity Index, SRI）。SRI 分數越高，代表每天入睡與醒來時間越一致。

營養師建議大家盡量每晚都要有7至9小時的高品質睡眠時間，同時也要保持穩定的睡眠規律。（AI生成圖片）

該研究了追蹤受試者平均達6.5 年，結果顯示，睡眠規律性（即每日入睡與醒來時間的一致性）與死亡率有直接關聯。睡眠時間最規律的人全因死亡率降低20%至48%、癌症死亡率降低16%至39%、心血管疾病死亡率降低22%至57%。

營養師籲要持睡眠規律

研究報告指出，睡眠規律性是衡量「晝夜節律紊亂」（Circadian Rhythm Sleep Disorders）的直接指標。當生理時鐘長期處於混亂狀態，會誘發嚴重的心血管疾病及代謝問題，而睡眠規律者可大大降低這些疾病問題。

科提斯表示，睡眠質量不佳會損害健康，甚至增加死亡率。建議大家盡量每晚都要有7至9小時的高品質睡眠時間的同時，同時也要保持穩定的睡眠規律。

研究表明，睡眠質量不佳會損害健康，甚至增加死亡率。（Facebook@營養師科提斯-運動營養與科學體重管理）

睡覺跟起床時間不要偏差1小時以上

科提斯建醒每天睡覺跟起床時間不要偏差1小時以上。例如，若目標是晚上11時入睡、翌日7時起床，那麼每日的上床時間應維持在晚上10時30分至11 時30分之間，起床時間亦應固定在早上6時30分至7時30分之間。比起追求「補覺」，維持生理時鐘的穩定才是真正的養生之道。

（facebook@台灣營養師科提斯）

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