40歲男1年3次撞車以為「撞邪」！原來患睡眠窒息症（附自查清單）

頻頻撞車可能不是「黑仔」，而是身體出了問題！內地媒體報道，1名40多歲男子1年內接連經歷3次撞車，離奇程度堪比「撞邪」，更令他一度不敢再碰軚盤。男子因經常感疲憊及白天嗜睡，在朋友建議下求醫，最終確診「睡眠窒息症」（OSAHS/OSA），這正是造成他3次車禍的元兇。該男子體型不算胖，打呼聲也不大，為何會患此疾病？醫生則指出：並非只有肥胖人群才會患病，也並非鼾聲不大病情就輕！



張先生稱首次遇車禍時是正常行車，在尚未察覺前方路況時便直撞向前車，車頭嚴重凹陷。（AI生成圖片）

1年撞壞3輛豪車 沉穩司機為何頻頻失手？

張先生是企業老闆，做事沉穩可靠，但去年開車時卻接連「失手」，1年內撞壞了3輛豪車。張先生稱首次遇車禍時是正常行車，在尚未察覺前方路況時便直撞向前車，車頭嚴重凹陷，所幸雙方都無大礙。

由於該車輛使用很久了，張先生便換了1輛進口新車。詎料數個月之後，他又再次迎頭撼向前車。在這次事故中，那輛新車幾乎報廢，張先生只能再購入新車。接連2次車禍令張先生對開車產生了顧慮，他的家人也為此擔驚受怕，惟不久之後，他再次遇險，開車時撞上路中分隔欄。

經歷2次車禍後，張先生再次遇險，開車時撞向隔離欄。（AI生成圖片）

以為「撞邪」訴說疲倦乏力及白天嗜睡

對於頻頻出事故，張先生向朋友傾訴時曾怨自己倒霉，甚至以為是「撞邪」，而他還提及他總是感到疲倦乏力及嗜睡。朋友擔心其身體出了問題，建議應去醫院檢查一下。

寧波市醫療中心李惠利醫院呼吸與危重症醫學科主任姜靜波為張先生診治時，發現他體型偏瘦，下顎稍有後縮，並非典型的肥胖打鼾人群。因考慮到張先生出現白天嗜睡、晨起口乾頭疼、夜間有時會被憋醒等情況，儘管他鼾聲不大，還是建議進行睡眠監測。

對於頻頻出事故，張先生向朋友傾訴時曾怨自己倒霉，甚至以為是「撞邪」。（AI生成圖片）

監測睡眠證實病人患睡眠窒息症OSA

姜靜波醫生檢閱張先生的睡眠監測結果，顯示其呼吸暫停低通氣指數達到76/h，最長一次呼吸暫停時間為103秒，伴隨夜間重度間歇性低氧，正式確診患有睡眠窒息症（OSAHS/OSA）。OSA是一種睡眠期間上氣道發生頻繁的完全或不完全阻塞，進而引起以血氧飽和度下降和睡眠結構紊亂為特徵的慢性疾病，症狀表現為打鼾、呼吸暫停、憋氣感、夜尿增多、晨起頭痛、口乾、白天嗜睡、記憶力衰退等。

OSA是一種睡眠期間上氣道發生頻繁的完全或不完全阻塞，進而引起以血氧飽和度下降和睡眠結構紊亂為特徵的慢性疾病，症狀表現為打鼾、呼吸暫停、憋氣感、夜尿增多、晨起頭痛、口乾、白天嗜睡、記憶力衰退等。（AI生成圖片）

確診睡眠窒息症（OSAHS/OSA）

經過醫生診斷後，張先生3次車禍的肇因終於浮出水面，姜醫生向他解釋：「夜間反復呼吸暫停，會造成你的睡眠片段化，讓你白天昏昏欲睡、反應遲鈍，這才導致你接連出車禍。」姜醫生給張先生提出治療方案，建議他在睡覺時佩戴家用無創呼吸機，借助持續輸送的且有一定壓力的氣流，強制維持上氣道的開放和暢通，從而避免因呼吸暫停影響睡眠質量。

醫生：非肥胖人群才患病 非鼾聲不大就病情輕

2018年，美國胸科協會的官方臨床實踐指南曾指出超重或肥胖是阻塞性睡眠呼吸暫停的常見因素。不過，美國國家衛生院 (NIH)轄下的全球權威醫學文獻資料庫PubMed，於2025年刊載一項基於肥胖與阻塞性呼吸暫停的研究，指出大多數患有阻塞性睡眠呼吸暫停的成年人並不肥胖，認為阻塞性呼吸暫停並非肥胖者所獨有。該網站另1項於2022年刊載關於成人打鼾與阻塞性睡眠呼吸暫停的相關性研究顯示，打鼾嚴重程度與呼吸暫停低通氣指數之間存在高度相關性。

姜醫生指出，阻塞性睡眠呼吸暫停綜合症和肥胖密切相關。肥胖是導致打鼾的主要原因，打鼾的人深度睡眠時間短甚至消失，呼吸暫停導致夜間間歇性低氧。但呼吸暫停的關鍵因素之一是氣道阻塞，這與胖不胖或鼾聲大小沒有絕對的必然聯繫。而小下顎、下顎後縮、扁桃體肥大、腦神經功能異常的人，睡覺時喉咽部的軟組織塌陷、向上擠壓，造成上呼吸道狹窄，輕則打鼾，重則完全阻塞上呼吸道，致使睡眠時呼吸暫停。而體型偏瘦的張先生，下顎稍有後縮，亦符合了患病的特徵。

3種方式自查OSA潛在風險

OSA潛在風險可通過以下3種方式自查：

佩戴智能手錶睡眠，若手錶提示夜間有低氧、心律失常或睡眠異常等情況，務必提高警惕。（AI生成圖片）

委託家人拍攝睡眠影片，借助影片評估分析睡眠狀況。（AI生成圖片）

1. 佩戴智能手錶睡眠，若手錶提示夜間有低氧、心律失常或睡眠異常等情況，務必提高警惕

2. 委託家人拍攝睡眠影片，借助影片評估、分析睡眠狀況

3. 使用STOP-BANG量表自測