日本偶像遭恐怖粉絲欺凌　壓力過大致當場嘔吐　為這原因含淚忍耐

日本偶像杏仁MIRU近日在社群平台接連發文，揭露自己在特典會活動中，長期受到特定粉絲言語霸凌與精神壓迫，甚至因強烈壓力導致身體不適、當場嘔吐，引發外界關注。



杏仁MIRU於1月28日發文表示，自己在特典會場時，只要看到某位「會怒吼、進行言語霸凌（モラハラ）」的粉絲出現，就會立刻感到極度不安，

一想到他又來了、又靠近了，就覺得討厭、不想面對，胃開始劇烈疼痛，最後甚至吐了出來。

該則貼文曝光後，有粉絲心疼回應，建議她乾脆將對方封鎖或無視。

對此，杏仁MIRU卻坦言內心的掙扎，直言：「如果把他拒之門外，我就會想到團體動員人數少了一個，所以只能忍耐。」一句話道出偶像在現實營運與個人身心之間的兩難。

同日，她再度發文感嘆，事情即使鬧大，對方仍未意識到自身問題，甚至可能仍自我感覺良好，

他甚至覺得自己比其他粉絲年輕又帥，還以為有機會跟我發展關係。

言語中透露出對粉絲錯誤認知的無奈與諷刺。

事件持續延燒後，杏仁MIRU於29日再度發聲，強調該名粉絲並非虛構人物，而是真實存在，「不是想像中的粉絲，就是這個人。」不過她也呼籲外界停止對對方進行過度攻擊，「但請不要再欺負他了，我已經狠狠反擊過，也覺得舒坦了。」

她最後補充，對方似乎已有反省的跡象，自己也決定暫時觀察情況再做判斷。整起事件曝光後，不少網友替杏仁MIRU抱不平，也再次掀起關於偶像文化、粉絲界線與藝人心理健康的討論。

