睡覺被蚊子吵醒別開大燈？ Threads曝「手電筒殺招」　5分鐘解決

撰文：聯合新聞網
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近日有網友在Threads分享打蚊子的小技巧，指出當房間出現蚊子時，不需要把所有燈打開，而是只開床頭燈，搭配手機手電筒尋找蚊子行蹤。原PO表示，利用手電筒照射時，蚊子的影子會清楚投射在牆面上，使其位置一目了然，再配合電蚊拍即可迅速解決，「不到5分鐘就成功消滅」。

貼文曝光後引發熱議，不少網友對此方法感到新奇，也有人笑稱「你這樣發出來蚊子都知道了」。另有網友分享不同經驗，指出蚊子確實會因光影而暴露位置，但也有人表示實測效果有限，「找了10幾分鐘還是找不到」，並非所有情境都適用。

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除了手電筒找蚊子的方式，也有網友提出各式「民間秘訣」，例如利用酒精噴灑、點蠟燭吸引，甚至有人開玩笑表示「請家人當誘餌」。另有網友分享，以拖鞋揮動產生風壓也能影響蚊子飛行。

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不過，也有留言指出，蚊子的行為模式不一，有些較容易停留在牆面上，有些則持續飛行、不易捕捉，擊殺頗具難度。以上招式是否有效仍取決於環境與蚊子習性，也讓不少人直呼「看運氣」。

一般人多半有半夜被蚊子吵醒的經驗，尤其是在耳邊嗡嗡作響時更令人困擾。有網友曾在PTT發文詢問，為何一開燈後蚊子就「瞬間消失」，引發熱烈討論。多數人認為，蚊子在燈光亮起時會立即停止飛行，並停在床邊牆面、棉被或陰暗角落等視線死角，因此難以被察覺。

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也有網友建議，與其開燈搜尋，不如關燈並使用手電筒照牆，更容易讓蚊子現形。此外，有人指出蚊子容易被人體呼出的二氧化碳吸引，因此常在耳邊徘徊，甚至認為捕蚊燈效果有限。另有建議可使用蚊帳或循環扇降低干擾，提升睡眠品質。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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