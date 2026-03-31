今年蚊患迎來史詩級加強？官方警告：基孔肯雅熱及登革熱風險急升

近日微博話題#今年蚊子可能迎來史詩級加強#衝上熱搜第一，引發網友廣泛討論。



南方網友表示，三月就被叮到睡不着，北方網友也蒙了，外套還沒脱，蚊子先「殺」到。

蚊子（unsplash）

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普通花露水、蚊香效果大減，蚊子飛得快還會鑽縫，堪稱「變異版超級戰士」。

值得注意的是，蚊子一增多，登革熱和基孔肯雅熱等蚊媒傳染病的傳播風險也隨之擴大。

疾控部門提醒：

極有可能提前進入活躍期！



近日，國家疾病預防控制局舉行新聞發布會。其中提到，當前，蚊媒傳染病在全球範圍內廣泛流行，隨着我國出入境人員的明顯上升，境外疫情輸入我國的風險將增加。加之氣候變暖、降水增加等變化，導致伊蚊在我國的孳生地不斷擴大，流行季持續時間不斷延長。



專家研判認為，2026年登革熱、基孔肯雅熱等重點蚊媒傳染病境外疫情輸入，引發本地擴散的風險較往年上升，部分地區存在發生聚集性疫情的風險。



「廣東疾控」此前也發文表示，蚊媒傳染病在全球部分地區和廣東周邊國家常年流行。假期跨境出行增多，前往東南亞、南美洲等登革熱、基孔肯雅熱高發地區的人員顯著增加。疊加2026年廣東遭遇暖冬，這就意味着由蚊子傳播的疾病——登革熱和基孔肯雅熱，極有可能提前進入活躍期！



「廣東疾控」再次提醒廣大市民朋友，關注「雙熱」，有疑似症狀及時就醫。



認識「雙熱」：

症狀高度相似的「孿生兄弟」

登革熱和基孔肯雅熱，都屬於蚊媒傳染病，主要通過白紋伊蚊叮咬傳播。他們早期的症狀非常像，如出現以下信號，需要提高警惕：

信號一：發熱

如果是登革熱：急性起病，24小時內體温可達39℃以上。

如果是基孔肯雅熱：急性起病，發熱以中低熱為主，部分患者可為高熱。

信號二：劇烈疼痛

如果是登革熱：會感到劇烈的頭痛、眼眶疼痛，以及全身的肌肉和骨關節疼痛，因此也被稱為「斷骨熱」。

如果是基孔肯雅熱：關節痛更為突出和持久，且這種疼痛可能持續數周甚至數月。

信號三：皮疹出現

發燒後期或退燒後，四肢或軀幹可能出現紅疹。



特別提醒：如果有小夥伴近期去過東南亞、南美洲等蚊媒傳染病流行區，或者被蚊子叮咬過，一旦出現上述症狀，更應高度警惕！

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疑似感染怎麼辦？

牢記「三步」：

1. 立即就醫

不要拖！請立即前往醫院的發熱門診、感染科或急診科就診。

2. 主動報告

就診時，一定要主動告訴醫生：「我最近被蚊子咬過」或「我剛從外地/國外回來」。這能幫助醫生快速判斷，為您節省寶貴的診療時間。

3. 切勿亂吃藥

在確診前，不要自行服用布洛芬、阿士匹靈（Aspirin）等退燒止痛藥。這類藥物可能會加重出血風險，掩蓋真實病情。



日常如何防護？

1. 清理家中積水

水生植物要定期換水洗瓶(每星期至少1次)；勿讓花盆底盤留有積水；及時清理空調、飲水機托盤等積水；用過的容器，放進有蓋的垃圾桶內或倒置於防雨場所。

2. 保持通風乾燥

開窗通風，避免潮濕，保持家中乾淨衛生。

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3. 安裝紗門紗窗，掛好蚊帳

在家裏全面安裝、修補紗窗、紗門，確保完好有效，有效隔斷蚊蟲入侵。把殺蟲劑噴灑在紗窗上，效果更佳！

睡眠時使用蚊帳，將其與外界環境隔離開，減少蚊蟲接觸的機會，從而降低再次被蚊蟲叮咬感染病毒的可能性。

如果用殺蟲噴霧不要向牀單、衣物上直接噴灑（AI生成圖片）

4. 使用滅蚊蟲產品

家庭滅蚊首選電熱蚊香液、電熱滅蚊片、電蚊拍等。如果用殺蟲噴霧不要向牀單、衣物上直接噴灑，噴灑之前收好餐具，噴灑之後關好門窗，待1小時之後開窗通風，散盡之後再進入房間。

5. 外出做好防護

外出散步、遊玩時，儘量穿淺色長袖衣褲，裸露皮膚塗抹驅蚊劑。