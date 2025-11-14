截的士去元朗司機稱「屯門車」拒載　港男絕招KO　網民：完美示範

的士司機拒載可被扣10分！有港男於網上發文分享對付拒載的士司機絕招，他上車後要求前往元朗阜財街，司機指出自己是「屯門車」，非「元朗車」，港男冷靜應對，用急智成功迫令司機「死死氣開車」。



網民留言讚賞「樓主完美示範，如何對付X街DCX」，並批評司機「最憎呢類X街司機，揀客，返屋企䟴腳啦，揸乜鬼的士」、「嫌短程一律叫佢去揸金巴」、「鍾意揸指定路線去揸小巴同巴士，唔係揸的士」。



有港男於網上發文分享對付拒載的士司機絕招。（《降魔的》劇照）

該港男於Threads發文分享事件，指出「的士佬沒有1個是無辜的」。他憶述當時上車後要求前往元朗阜財街，司機回應「嘩，我屯門車，唔係元朗車喎」，港男反問「你又唔搵屯門線的士站？」。

去元朗阜財街的士司機拒載

司機困惑道「的士邊度有分屯門元朗線站？」，港男乘勢反問「咁你又分屯門元朗車？」。司機遂問港男目的地，港男重複道「去元朗阜財街」。

港男冷靜應對，用急智成功迫令司機「死死氣開車」。（《降魔的2.0》影片截圖）

港男機智應對：見唔見到前面有間警署？

司機繼續拒載，指出「你落車坐輕鐵啦，後面有站」，港男於是說「見唔見到前面有間警署？同我揸入去停低」。司機此時才「死死氣開車」，嘆道「唉，搞幾分鐘得支元朗旗」。

網民批評該的士司機，「最憎呢類X街司機，揀客，返屋企䟴腳啦，揸乜鬼的士」。（《降魔的2.0》影片截圖）

網民嘲：嫌短程一律叫佢去揸金巴

網民批評司機，「屯門車佢都講得出」、「再分使唔使良景車定藍地車？根本司機onX」、「屯門車就自己吉車返去屯門啦，排站一定中返屯門嘅咩」、「其實喺屯門想要支幾長嘅旗？下下都沙田、機場？」、「佢無合理理由拒載，報警」、「個的士佬唔鍾意咪唔好做呢行囉」。

有網民表示，「你唔驚佢玩嘢，係咁chok同重煞咩」，亦有人揶揄道「你唔啱，你應該上車問『師傳今日想去邊啊』，之後乖乖地咁坐低」。

的士記分制已於去年9月22日實施，涵蓋11項與的士司機相關行為，其中若的士司機拒載將被記10分。（資料圖片）

的士司機故意拒載可被記10分

的士記分制已於去年9月22日實施，涵蓋11項與的士司機相關行為，其中若的士司機拒載將被記10分，2年間被記滿15分首次可被停牌3個月，其後每次6個月。

而濫收車費、故意拒載、拒絕駕駛至目的地，以及毁損、損壞或更改的士計程錶同樣可被扣10分。

