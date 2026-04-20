港島去啟德被5的士司機拒載　稱交更唔識路　看七欖賽女生超無奈

的士司機拒載涉違法！有女生於網上發文宣泄對的士司機的不滿，指出日前從大潭陽明山莊的士站乘的士，欲前往啟德體育園主場館觀看「香港國際七人欖球賽」，詎料被5名司機以交更或「唔識路」為由拒載，到成功上了第6輛的士，司機又聲稱「唔識路」，駛去港灣道過海的士站後要求她下車轉乘另1輛的士。



有網民批評的士司機，「所以成日都話根本係佢哋自己搞到咁！怪乜Uber嗰啲？話咩做呢行你唔明都嘥氣，而家有GPS又話唔識用，唔識用又唔去學，咁你做咩呢行呢？」。



有網民就指出，「其實佢哋都識去（除非係少於1個月的替更／新手，唔去的原因係會塞車（場館外圍設計問題），同埋要吉車走」、「因為每逢主場館有活動，就會封路唔可以行原本嗰條路入嚟，啲人費事搵咪話唔識路，我上次都搵咗半個鐘」。



有女生於網上發文宣泄對的士司機的不滿，指出日前從大潭陽明山莊的士站乘的士，欲前往啟德體育園主場館觀看「香港國際七人欖球賽」，詎料被5名司機以交更或「唔識路」為由拒載。（資料圖片）

該女生於Threads發文不滿道：「CXS，好X躁！去啟德主場館真係咁難咩？」她指出，於大潭陽明山莊的士站上了5輛的士都被要求下車，其中3名司機聲稱要交更，她心想「咁你交更就冚旗唔好接客啦，仲喺的士站排乜隊呀？」，另兩名司機聲稱「唔識路，又話冇Google Maps」，她提出帶路但被反對，「話我有機會指示錯誤」。

去啟德看七欖賽被5的士司機拒載

女生最後成功上了第6輛的士，惟司機聲稱「小姐我都唔係好識路」，女生指出「咁你都要識得睇地圖啦」，司機表示「我都做咗咁多年啦，我都就嚟唔揸㗎啦」，女生直言「啟德主場館係香港地標之一，你哋揸的士應該要識得去！」。

女生成功上了第6輛的士，司機又聲稱「唔識路」，駛去港灣道過海的士站後要求她下車轉乘另1輛的士。（Threads@suensuen_cactus）

第6輛的士司機載去過海的士站：你落車轉車啦

司機解釋，「你唔係我哋呢行你唔會明，新界、九龍點點點……（下刪幾百字）」，女生回應，「嚟緊香港有好多演唱會同體育盛事都會喺嗰度搞！你真係要識要去1次，你今次車完我去，下次咪識囉」，但司機無視女生，直接駛去過海的士站，要求道「你落車轉車啦，呢度好多九龍的士識得去」。

女生無奈指，「其實我真係成日搭的士，我主要交通工具都係的士，好少會對的士司機發脾氣，但今次真係第一次躁到要咁打長文發泄下！」。

帖文引來網民熱議，有網民批評的士司機，「好老實，呢個行業真係自己搞死自己，遠又唔去近又唔去」。（資料圖片）

網民批的士司機：呢個行業自己搞死自己

帖文引來網民熱議，有網民批評的士司機，「好老實，呢個行業真係自己搞死自己，遠又唔去近又唔去，上咗年紀嗰啲阿叔阿伯又喺度嫌三嫌四」，並建議「下次你都係call返Uber Taxi或者車隊的士會比較好啲，起碼唔會有唔識路呢個問題」。

有網民指出，「好多揸咗幾10年車，認路都麻麻，尤其係好怕去啲新發展區域」、「我又信班友唔識喎，因為佢哋不甚進取，又唔灌入新知識，以後的士牌（講緊揸車嗰隻，唔係擁有1架的士嗰隻）要每年續牌兼考試先得， 考路試同埋用電子支付機先准繼續揸，否則唔該全部轉揸小巴巴士」。

有網民就認為啟德道路設計及路牌指示未盡完善，「講真呢個場揸車去好伏，唔係揸車/泊車friendly地方，去到AIRSIDE嗰邊都係，啲路牌指示唔清晰，有啲位唔畀車入封咗，場館設計問題，唔係識睇Google Maps就得，車完你用多時間出返去，如果仲要講有活動演唱會盛事，聽到更加唔車你入去，的士佬揸開車清楚過你，先話緊你唔做呢行唔識」。

根據香港法例第647章《的士司機違例記分條例》，的士司機拒載會被記10分。（資料圖片）

的士司機拒載會記幾多分？有什麼刑罰？

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第37條「的士司機的責任」的（a）及（b）條，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示的；拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方。

任何人無合理辯解而違反第37（a）及（b）條，即屬犯罪，如屬首次定罪可處第3級罰款（1萬港元）及監禁6個月，如屬再次定罪可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁12個月。

此外，根據香港法例第647章《的士司機違例記分條例》，的士司機故意拒絕或忽略接受租用，以及拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方會被記10分。2年間被記滿15分或以上，首次可被停牌3個月，其後每次6個月。

（Threads@suensuen_cactus）