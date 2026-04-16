台夜市女食客頭上有老鼠亂竄！揭是賞玩鼠品種　網民大呼：好可愛

台灣夜市有途人驚見老鼠在女子頭髮內亂竄的畫面，一般人會覺得恐怖，但有女網民卻對住眼前的景像大呼「太可愛了」，實在令人訝異。原來這隻老鼠大有名堂，台灣叫牠做「花枝鼠」是賞玩鼠的一種，而非一般的街頭老鼠。不少網民都喊「好可愛」、「是花枝鼠呀，很親人的」。



女食客頭上有老鼠竄出。（Threads@yy0209qq）

花枝鼠從飼主頭髮內探頭出來。（Threads@yy0209qq）

女食客頭上有老鼠竄出，情況令不知情者感驚嚇。（Threads@yy0209qq）

夜市女食客頭髮內有「老鼠」影片瘋傳

有女網民在Threads上發片，指在台北的夜市見到「驚人」的一幕，前面有女食客的頭髮上有老鼠。從影片可見，有東西在女食客的頭上蠕動，並見到有老鼠頭從頭髮中伸出來，女食客若無其事地繼續吃東西，情況有點「恐怖」。

樓主表示：「吃到一半，坐在前面的人頭髮竟然有老鼠，太可愛了太可愛了。」

有老鼠伏在女食客肩上，不少網民大呼「可愛」。（Threads@yy0209qq）

不少網民留言表示害怕，「抱歉…我真的無法，尤其是那尾巴，我光看影片就好緊張」、「我最怕的就是老鼠」、「在夜市這種可能出現野生老鼠的地方，那個從頭髮露出來的長尾巴……這個真的有可能被見義勇為的客人打死」。

網民認出是賞玩鼠大呼：可愛

不過也有不少網民認出這是「花枝鼠」，「可愛的花枝鼠理髮師」、「花枝鼠跟溝鼠不一樣！比起溝鼠，他們有被馴化和被人類飼養，愛乾淨又乖又聰明」、「很親人的」。

賞玩鼠都會有傳染病毒的風險，但只要清洗籠舍及觸摸後洗手便可減低風險。（Threads@yy0209qq）

「花枝」來自fancy rat英文諧音

賞玩鼠是溝鼠、褐家鼠（學名：Rattus norvegicus）的馴化型，賞玩鼠的「花枝」（粵拼：faa1 zi1）是對賞玩鼠英文名「fancy rat」中「fancy」的諧音。賞玩鼠是能在市面上買到的家養寵物之一，有一定傳播疾病風險，在與野生的褐家鼠接觸後，仍然有傳播鏈狀芽孢桿菌（Streptobacillus moniliformis）等病原體的風險，但通過清洗籠舍、觸摸後洗手等方法，可以降低傳播疾病的風險。