打風│天文台明日發1號風球！即看風暴路徑+風力　3因素發更高風球

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／GFS／ECMWF／梅莎／美莎克／7月風暴】本星期打風！本港天文台表示，位於南海中南部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，預料會在今日（7月1日）稍後進入本港800公里範圍內，天文台會在明早（7月2日）發出一號戒備信號。



星期四發1號風球 狂風驟雨逐漸增多

天文台預料，該熱帶氣旋會在星期四及星期五（7月2日及3日）大致移向海南島至北部灣一帶，與本港保持400公里或以上的距離；受其影響，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部份地區雨勢較大。而受地形影響，部分高地可能短暫吹烈風。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋在7月2日增強成熱帶風暴，進入本港800公里範圍，7月3日進一步增強成強烈熱帶風暴，並在7月3日至7月4日穿過海南島，隨後在東興市附近登陸。

即看天文台最新熱帶氣旋路徑+風力▼▼▼

是否發更高風球要看3因素

至於天文台是否需要發出3號風球、8號風球甚至以上風球，要視乎該熱帶氣旋路徑、風力，以及對香港威脅。

而3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測，7月1日至7月5日南海會有熱帶氣旋形成，隨後靠近越南或海南島。另外，下星期會再有巨型熱帶氣旋吹襲台灣及上海等地。



另一巨型熱帶氣旋吹襲台灣、上海

而3大AI天氣預測模式風鳥、伏羲及盤古另預測，7月9日至7月13日會有巨型熱帶氣旋掠過台灣，並繼續往北移動逼近溫州、上海。

AI天氣預測模式另預測，7月9日至7月13日會有巨型熱帶氣旋掠過台灣，並繼續往北移動逼近溫州、上海。（AI天氣預測模式風烏）

AI天氣預測模式另預測，7月9日至7月13日會有巨型熱帶氣旋掠過台灣，並繼續往北移動逼近溫州、上海。（AI天氣預測模式風烏）

AI天氣預測模式另預測，7月9日至7月13日會有巨型熱帶氣旋掠過台灣，並繼續往北移動逼近溫州、上海。（AI天氣預測模式風烏）

ECMWF預測最新熱帶氣旋路徑預測

傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也有類似預測，但熱帶氣旋強度與路徑稍有不同。

傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也有類似預測，但熱帶氣旋強度與路徑稍有不同。（ECMWF）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，本港星期五風勢增強，天氣漸轉不穩定，海有湧浪，狂風驟雨逐漸增多，部份地區雨勢較大，而受地形影響，部份高地可能短暫吹烈風；隨着該熱帶氣旋在周末期間（7月4日至5日）於華南西部沿岸登陸，本港天氣將逐漸轉為受活躍偏南氣流主導，風勢仍然頗大，間中有驟雨及狂風雷暴，提醒市民留意天文台最新天氣消息，若進行戶外活動，尤其是水上活動時，更要時刻留意天氣變化，注意安全。

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹7級風。