癌症男疲累坐港鐵關愛座　遭阿婆辱罵：係咪男人？　後續震撼全網

【港鐵／關愛座／讓座爭議】港鐵「關愛座（優先座）」問題再掀爭議。有本身患有癌症的香港男子於社交平台發相發文，指他乘搭港鐵時因感到疲累，坐在關愛座休息，詎料有1名老婦辱罵他「都唔無（知）係咪男人嚟」。男子不忿反駁「係咪生cancer（癌症）都唔坐得」，沒想到老婦竟「無賴」回應，令他無語「做人唔好咁刻薄……係優先關愛坐，唔係老人坐，唔好恃老賣老」。



帖文引來網民熱議，紛紛批評老婦離譜，「把口好毒」、「你直接同佢講我讓畀你坐，連個cancer都讓埋畀你」；亦有網民認為應取消「關愛座」，減少爭拗，「其實真係要取消咗啲關愛座啦，增加咗好多爭拗」。



港鐵「關愛座（優先座）」問題再掀爭議。（資料圖片）

「關愛座」是給有需要人士使用，並非老人專用座位。該香港男子於社交平台Threads發相發文分享坐「關愛座」不快經歷。他表示自己患有淋巴癌，11月30日（星期日）乘坐港鐵準備入院，由於行李沉重加上疲累，故坐在「關愛座」挨着玻璃休息。

癌症男疲累坐關愛座 被阿婆辱罵：係咪男人嚟？

樓主指出，當時另一個關愛座及對面座也有空位，詎料1名老婦上車後，即望住着他「嘩一聲」，更辱罵他冷嘲熱諷，「畀說話我聽，都唔無（知）係咪男人嚟」。樓主不忿反駁「我嬲嬲哋同佢講，係咪生cancer都唔坐得」，詎料老婦回應令他震驚，「佢就好無賴話，下，同我講嘢？我唔識你」。

本身患有癌症的香港男子發相發文，指他乘搭港鐵時因感到疲累，坐在關愛座休息，詎料有1名老婦辱罵他「都唔無（知）係咪男人嚟」。（Threads@cancerkiller2025）

本身患有癌症的香港男子發相發文，指他乘搭港鐵時因感到疲累，坐在關愛座休息，詎料有1名老婦辱罵他「都唔無（知）係咪男人嚟」。（Threads@cancerkiller2025）

癌症男：做人唔好咁刻薄

樓主強調，「關愛座」不是「老人座」，不要「恃老賣老」，「做人唔好咁刻薄……我見個阿婆識打英文，至少都受過高等教育……個呀婆仲要行得走得，無拐杖，打咗好耐麻雀，好好精神」，又感嘆「之前我係咁讓座，估唔到有需要時俾人X」。

網民批阿婆離譜：把口好毒恃老賣老

網民看後紛紛批評老婦離譜，「把口好毒」、「好多所謂老人也恃老賣老」、「你直接同佢講我讓畀你坐，連個cancer都讓埋畀你」、「其實你照坐大可不必理會，無謂為咗啲講嗰兩句廢話起心動念」、「我媽咪50幾歲，有心臟起搏器行完樓梯入咗車廂，好唔舒服，佢話見到關愛座都唔敢坐。就係怕X咗呢啲廢老」。