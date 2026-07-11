拍牌易「KK」字頭車牌競標價$700萬！網民狂猜含意：琪琪餓死了？

這個英文和數字組合有何含義，才會被競投至700萬元？網傳有網民日前翻閱運輸署的智能拍賣平台「拍牌易」時，發現有人出價700萬元，競標車牌號碼「KK 246」，驚訝到底有何特別含意，又懷疑是有人「撳錯掣」。有人以車牌的英文字及數字「諧音」，開始猜測其中的特別意思，有留言笑指「洗錢嘅嘢，你識啲咩」。



運輸署不時舉行車牌拍賣會拍賣特別車牌，今年馬年新春車牌拍賣上，英文單字「H」最終以2,000萬元的價格成交，但並不是歷來最貴的車牌。



「KK 246」線上歷5次出價 有人出700萬

樓主在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖並上傳2張圖片，顯示「拍牌易」上面的車牌競投情況，其中車牌號碼「KK 246」經歷5次出價後，由開始價格1,000元增加至700萬港元，競拍的結束時間顯示為6月29日的中午12時。

網民：富豪的世界很難懂

樓主笑言「700萬，應該意義好重大」，問網民是否明白這組車牌號碼當中有何含意，「富豪的世界很難懂」，但他看到5次出價後，認為很可能是「撳錯」，「撳錯字的成份恐怕高達90％」，認為代價太沉重。

網民猜測車牌含義，其諧音應為「琪琪餓死了」、「KH都應該多人要啊，『家豪』」。部份人好奇為何要用「7球嘢」（700萬）競標這車牌，「只能夠講一句: 洗錢嘅嘢，你識啲咩」。

圖為2025年2月16日，運輸署舉行新春車牌拍賣。（資料圖片／梁鵬威攝）

市民可經「拍牌易」網上競投車牌

運輸署的智能拍賣平台「拍牌易」為網上一站式車輛登記號碼拍賣系統，市民通過智方便+或電郵註冊帳戶後，便可尋找心儀的車牌號碼出價競投，成功競投後可使用電子方式付款。

拍牌易會在最新拍賣結果於拍賣後首個工作天在網站公佈，目前公布2026年6月25日至6月29日的結果，較接近的「KK」字頭車牌號碼為「KK 9390」，以4,000元的價格成功拍出。

運輸署過去舉行的車牌拍賣會中，出現的特別車牌號碼很多時會以高價成交，今年5月舉行的車牌拍賣上，因靠近5月20日「520網絡情人節」就出現了不少特別車牌，包括車牌「V 520 V」（諧音我愛你）、「CALLMEBB」（叫我寶貝）、「U L0VEME」（你愛我），成交價分別是6.4萬元、5萬元及3.9萬元。

▼截至2025年 史上17個天價車牌（由第17至1位）▼



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歷年最貴車牌「W」 2021年以2,600萬成交

另外，今年馬年新春車牌拍賣上推出了49個特別車牌，其中無字頭的「30」底價188萬，最終以455萬成交，而英文單字「H」，車牌底價5,000元，經過90口叫價，終以2,000萬元成交。而歷年最貴車牌，則為2021年的單字「W」，最終以2,600萬元成交。

運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣，焦點車牌為自訂車牌、單字英文「H」，持競投號牌135號者一直與持競投號牌36號者爭持，最終由持135號碼的男子以2000萬元投得。(梁鵬威攝)

2026年3月1日舉行的車輛登記號碼拍賣結果。49個推出的特別車牌，有14個因無人競投而收回。(政府新聞處圖片)

運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣，焦點車牌為自訂車牌、單字英文「H」，最後以2,000萬元投得，成功投得者未有回應記者提問。(梁鵬威攝)

睇更多：女生考車牌8次全敗！紅燈忘停、煞掣不及險撞車 網民勸退：咪X考

學神考牌不可能全靠運氣，至少還要有一定的駕車技巧和道路知識！有女學神日前在討論區發帖，大呻她之前考車牌多達7次，都因各種原因「肥佬」，當中包括停黃格內、屢次「死火」、以及「紅燈唔記得停」等，但她認為只是自己欠缺運氣，正準備考第8次，求網民集氣支持。



不少人覺得樓主不應勉強，認為她考牌失敗和運氣無關，「肥你嗰啲原因唔係無運喎，係你基本揸車常識都無」、「紅燈唔記得停，你都係搭返巴士啦，我唔想死住」、「你唔好出嚟害人啦」。另有留言則好奇樓主第8次的考試結果，而她其後表示再次「肥（佬）咗」，原因是遇到前車急煞車，她「煞唔切掣」，險些發生碰撞，有人於是奉勸「不如你咪X考」。



有學神考車7次都「肥佬」，準備第8考時求網民集氣，結果是再度不合格。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

考車7次都「肥佬」 第8次備考求集氣

「考車肥咗7次，今日第8次，求集氣」，該女學神在連登討論區發帖，透露她在早前7次的考車試均以失敗告終，但覺得自己只是欠缺運氣，目前正準備在葵涌永孝街再戰考牌第8次，希望獲得網民們的支持。

為甚麼考車牌不合格？7次考車「肥佬」原因曝光

樓主在帖文中交代7次「肥佬」原因，第1次因為太緊張，駛出路口時多達6次發生「死火」情況，最終要由考官負責駕駛；第2次在路上獲大巴禮讓，她便舉起手指以示謝意，卻被考官指她沒有抓緊軚盤；第3次停在黃格內，但稱「原來唔停得，阿Sir無教」；而第4至第7次分別被指沒有望鏡、沒有留意盲區、超越前車太近、「紅燈唔記得停」等等因素，她不忿表示「X你老X，個官話乜就乜」。