上癮？日本女14歲起整容28次　廿年來持續動刀竟稱想「刷新紀錄」

日本女星兼模特兒水澤愛里（水澤アリー）最近在節目上自爆，自己14歲就動了第一次雙眼皮手術，至今已經接受過28次整形手術，引發熱烈討論。她直言，整形對她來說就像奧運比賽一樣，「總是想再刷新成績，所以停不下來」，更強調「現在也還在持續更新紀錄」。



水澤愛里出生於1990年，因外型亮眼，2010年左右被封為日本模特兒蘿拉的接班人，並活躍於各大綜藝節目。作為混血藝人，她一度擁有高人氣，但這幾年逐漸淡出螢光幕。如今她已經轉型創業，升格企業家，並透露自己有一半的時間都住在國外，主要工作是幫日本公司和荷李活名人接線。

水澤愛里（IG@ally_mizusawa）

其實早在2013年，她就曾在節目上被主持人開玩笑調侃，「水澤，你整形被抓包了吧？」當時她急忙否認，還強調，「我真的沒有，都是天生的啦！」如今她則大方承認自己其實14歲就整形割了雙眼皮，讓不少網友不敢相信指，「明明以前拚命否認，現在卻自己爆料。」也有網友直言：

「其實早就看出來了。」



水澤愛里也自爆，目前還在持續「整形升級」，34歲的她已經整形高達28次，其中也有過整形失敗的經驗。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】