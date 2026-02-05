日本網紅整容+減肥50kg　前後對比照變化超驚人　狂吸1500萬瀏覽

形象甜美的日本TikTok網紅「rori0714」靠整形手術及減重大變身，日前她在社交平台PO出多張透過AI生成的「整形前後合照」，可見整形前後的她在同張照片中與彼此對望、貼臉，然而兩張臉差異之大，引發網友熱議，目前已累積超過1500萬人次瀏覽。



手術+減重 徹底翻轉外型

網紅「rori0714」擁有天使臉孔與魔鬼身材，但這樣的外型並非天生。她透露自己接受多項整形手術，並搭配減重，體重從原本92公斤降至42公斤，外貌因此徹底翻轉。如今她在TikTok擁有約11萬名粉絲，累積720萬個讚，經常分享日常生活相關影片。

PO整形前後合照引熱議

她2日於社交平台X分享整形前後的「AI合照」，可見臉型、眼睛、鼻子及嘴巴都像是換了一個人。她在貼文中坦言：「我試着拍了自己手術前後的照片，真的會想哭。」

貼文一出立刻引發熱議，有不少網友稱讚她很可愛：

「她手術後超可愛！我手術前就喜歡她了」

「兩個都很可愛」



也有人提出富有哲理的話，「很難比較……但無論哪個版本，你依然是你自己」。不過，網絡同時出現質疑與嘲諷：

「如果你有孩子，你先生會感到害怕」

「我覺得這是對生命的極大侮辱」



