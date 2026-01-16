九巴阿婆大聲播片騷擾全車！乘客播「打齋」片反擊　結局爽爆全網

乘搭巴士大聲使用手機常掀爭議。本港Facebook群組近日流傳影片，指九巴上有老婆婆使用手機大聲播放影片，有乘客不滿，多次勸喻不果，於是用YouTube播放「打齋」影片反擊，結果令人驚訝。



影片引來網民爆笑，不少人讚乘客「做得好」，「Well done」、「笑咗」。但亦有網民呼籲體諒老人家，「算啦，老人家又唔識用耳機，體諒下啦」，惟有網民反駁，「個個都係咁咪嘈過歡樂滿東華」。



乘搭巴士不要做「自私精」！（運輸署影片截圖）

九巴阿婆大聲播片 乘客播「打齋」片反擊

乘搭巴士應注意行為。有乘客於Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」發布影片，指日前乘搭往順天邨42號九巴時，有1名老婆婆使用手機開聲播片，他屢次勸止不果，終使出絕招反擊，「叫咗幾次冇反應，以其人之道還治其人之身，YouTube打咗堂齋俾佢」。

樓主指，有1名老婆婆使用手機開聲播片，他屢次勸止不果，終使出絕招反擊。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

結局這樣

從影片見到，車廂已沒有用手機播放影片聲音，老婆婆坐在九巴下層位置，待九巴在荔枝角蘭秀道停站，下車離開車廂。樓主補充，「屋企人自己出嚟認領」。

網民爆笑：咁都諗到 有人勸體諒

網民看過影片議論紛紛，有人讚樓主「做得好」，「Well done ching」、「咁都諗到，好波」、「笑咗」。

但亦有網民呼籲體諒老人家，「算啦，老人家又唔識用耳機，體諒下啦，如果佢唔係好太大聲影響，我就唔會話佢！」，惟有網民反駁，「唔識用耳機OK，咁咪齋睇唔好開聲聽囉！」、「係自私，沒得算！個個都係咁咪嘈過歡樂滿東華」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，在巴士播片騷擾他人屬犯法。（資料圖片）

巴士播片騷擾他人屬犯法 可判罰款坐監

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士、公共小巴或的士乘客均不得在車廂內使用或操作任何嘈吵的器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機而滋擾到任何其他人，在沒有合理辯解下即屬違法，一經定罪，可被判罰款3,000元及監禁6個月。