加拿大56歲女因焦慮伴腐屍逾2年　母藏膠箱父塞雪櫃　判刑前驟逝

加拿大多倫多發生1宗伴屍案。1名56歲女子在父母相繼自然死亡後，疑因患有焦慮症及過度害怕孤單，未有報警處理遺體，反而將母親的屍體藏於塑膠儲物箱中，後來再將父親的遺體塞進地庫的雪櫃，與雙親遺體同住超過2年。直至警方登門進行安危檢查（Wellness check）時才揭發事件。該名女子最終在法庭承認2項「對遺體不敬」罪。



1名56歲女子在父母相繼自然死亡後，疑因患有焦慮症及過度害怕孤單，未有報警處理遺體，將父母遺體藏於家中逾2年。（Ontario Court exhibit）

疫情停工患焦慮症 父母成唯一依靠

涉案女子洛林（Lorraine Wiseman）現年56歲，是家中獨女，一直與父母露比（Ruby）和尼爾（Neil）同住於多倫多士嘉堡區（Scarborough）1處住宅。法庭資料顯示，洛林原本在多倫多教育局擔任教學助理長達約30年。在新冠疫情期間，她因患上廣泛性焦慮症及全職照顧年逾9旬、已多年未有踏出家門及求醫的雙親而辭去工作。由於缺乏外界聯絡，父母成為了她生活中唯一的支撐與依靠。

因恐慌瞞報死訊 母藏膠箱父塞雪櫃

案情透露，母親露比於2022年8月在書房的梳化上自然離世。洛林發現後感到極度恐慌，急救無效下因「想將母親留在身邊」，遂在患有未確診認知障礙症的父親協助下，將母親遺體脫去內衣並用毛毯包裹，放入1個大型儲物膠箱中封存。她及後在箱面貼上「請勿打開」的字條，以防父親觸碰。

至2023年聖誕節，父親尼爾亦在廚房桌旁離世。洛林再次出於恐慌，獨自將父親遺體拖到地庫，放置於1張椅子上，隨後將其塞入1個冷藏雪櫃內。她向警方供稱，因為「看到父親的樣子太難受」，故用垃圾袋套住其頭部，並用皮帶綁住其雙腿以免雪櫃門被撐開。

她向警方供稱，因為「看到父親的樣子太難受」，故用垃圾袋套住其頭部，並用皮帶綁住其雙腿以免雪櫃門被撐開。（Ontario Court exhibit）

在隨後的2年多時間裡，洛林對外界極力隱瞞父母的死訊。她繼續領取父母聯名戶口中的養老金來支付日常開支，向經常幫忙購買日常餸菜的鄰居謊稱雙親「一切安好」，甚至在2025年3月還代收鄰居送給父親的生日蛋糕。

親屬報案揭發慘劇 警員上門揭發藏屍

直至2025年5月2日，由於身處紐芬蘭（Newfoundland）的親屬因久未聯絡上兩老心生疑慮而報警，2名警員上門進行「安全檢查」（Wellness check）。洛林起初謊稱父母在「護理中心」未能回家，隨後又改口稱兄弟帶了父母外出。在警員向鄰居查問並再次交涉後，最終獲准入屋。

親屬因久未聯絡上兩老心生疑慮而報警，2名警員上門進行「安全檢查」（Wellness check）。（Ontario Court exhibit）

其中1名警員在書房發現1個膠箱並要求打開，洛林辯稱裏面「只是泥土」。然而，警員稍微打開箱蓋後，赫然發現1具嚴重腐爛的屍體，隨即將洛林拘捕。警方隨後進行全面搜查，在地庫的雪櫃中尋獲其父親的遺體。

搜查期間，洛林曾飲下多杯葡萄酒，並寫下一張字條強調自己「從未傷害過父母，他們是死於自然」。

洛林曾飲下多杯葡萄酒，並寫下一張字條強調自己「從未傷害過父母，他們是死於自然」。（Ontario Court exhibit）

承認侮辱屍體罪 候判期間驟逝留謎團

驗屍報告指出，2名死者身上均無足以解釋死因的明顯外傷，證實他們並非死於謀殺，符合洛林所指的「自然死亡」。

洛林於2026年2月19日在庭上承認2項「對遺體不敬」（offering an indignity to a dead human body）的控罪。控方在庭上宣讀了雙方同意的案情，而洛林在整個過程中神情木然，未見明顯情緒起伏。

案件原定於2026年7月15日進行量刑聆訊，控方律師安德莉亞·麥克菲德倫（Andrea McPhedran）卻證實了正處於保釋期的洛林已經離世。法庭於6月19日接獲其死訊後，已正式終止對她的所有指控。當局目前並未公布她的死因，這宗因極度不捨至親而演變成的駭人藏屍案，最終以一家3口悉數離世的悲劇收場。

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日本有住宅內發現人類白骨。神戶市灘區1名60歲無業男子在街上因骨折而行走困難，區公所職員見狀便協助將他送院。職員查證後發現男傷者尚有母親，但他一直拒絕多談，職員因擔心對方母親安危，於是報警求助。



警員上門發現調查時，見到男子居所竟已淪為「垃圾屋」，內裏堆滿雜物，更在廁所有1具人類白骨，經DNA檢測後證實是男子的母親，依遺體遺棄罪拘捕死者兒子。男子被捕後表示，母親於10年前過身，但聲稱「自己有社交恐懼症，所以無法報警」，換言之，他任由母親遺體在廁所內腐化變成白骨，警方會繼續調查案件內情。



涉案男子宮脇武久稱母親於10年前離世，他任由遺體在屋內廁所腐化變成白骨。（網上圖片）

六旬無業男骨折受傷送院

日媒於今年7月報道，60歲涉案男子宮脇武久目前無業，沒有固定居所，今年5月，宮脇獨自在神戶市灘區鶴甲行走，但明顯走路有困難，剛巧區公所職員在附近，遂協助他送院，醫生證實宮脇骨折。

避談96歲母親惹疑

區公所職員繼續了解宮脇情況，經跟進後，發現宮脇的96歲母親宮脇英子沒有死亡紀錄，但宮脇離奇拒絕談論其母親情況，職員擔心婆婆有不測，於是報案。

涉案的「垃圾屋」堆滿大量雜物。（AI生成圖片）

警員發現白骨 證實老婦身份

警方翻查宮脇母親住所資料，而警員於6月24日到場時發現儼如「垃圾屋」般堆滿大量雜物，由於無處可入屋，所以調查人員花費不少時間和精力進入單位。到了6月26日，警員驚見廁所內有1具白骨，由於死去多年，所以無法確定死因和年齡，經DNA檢測後證實是宮脇的母親。

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