移民英國港人呻9大現實問題　僅1項完勝香港：被港人吹噓得好誇張

【移民英國／移民須知】英國是港人移民熱門國家之一，但未必人人如意。有自稱已移民英國數年的港人於網上發文，力數英國生活9大問題，包括薪金低、開支貴、治安差等，指出只有1項比香港好，強調「唔係唱衰，只係現實」，「英國真係俾香港人吹噓得好誇張」。



帖文引來網民熱議，大批人表示有共鳴，認為英國生活的確有不少問題，「sad but true」、「呢啲就係取捨」、「移英唔係我選擇之一」。不過也有網民質疑樓主是否真的有到英國生活。



有自稱已移民英國幾年的港人於網上發文，力數英國生活9大問題。（資料圖片）

移民前要考慮清楚！有自稱已在英國生活數年的網民，於連登討論區以「老老豆豆，英國真係俾香港人吹噓得好誇張」為題發文，列出英國薪金低、開支貴、治安差等9大問題，強調「唔係唱衰，只係現實」。

移民英國生活問題1：水電煤費貴

樓主指，英國水、電、煤氣等必要開支費用，比香港高，「能源、供暖、用水全部高過香港好多，冬天開暖氣仲要小心荷包」。

移民英國生活問題2：用膳開支貴

樓主表示，「近幾年超市價錢開始都唔平，出去食更加貴。有啲人硬係話『自己煮平啲』，但實際好多調味料、燃氣、時間成本唔計落去」。

移民英國要考慮清楚。（資料圖片）

移民英國生活問題3：工資低增長慢

樓主稱，在英國「人工低」及「工資增長慢」，「好多行業薪金追唔上通脹，實際可支配收入比香港少」。

移民英國生活問題4：稅務重擔

樓主表示，英國稅務繁多，稅務負擔較香港沉重，「（稅）畀咗政府一大截先剩生活費」。

移民英國生活問題5：治安差

樓主指，英國治安比香港差，「治安唔似講咁好：偷車、爆格、刀仔搶劫、吸毒街友唔少見，唔係所有區都安全」。

樓主力數英國生活9大問題。（資料圖片）

移民英國生活問題6：天氣不似預期

樓主說，英國天氣「陰沉濕冷」，加上冬天長期無陽光，「好多人精神都會受影響，唔係話『習慣咗就得』」。

移民英國生活問題7：政黨不濟

樓主認為，英國政治兩黨都有問題，「唔掂，工黨政策偏向『劫富濟貧』，中產成日被加稅，保守黨又多年內耗，缺乏實幹」。

移民英國生活問題8：財政壓力大

樓主表示，「中產、富人成為提款機：加稅、縮免額、削津貼，補貼窮人福利，財政壓力愈嚟愈大」。

樓主表示，英國有1點比香港好，就是住屋問題。（資料圖片）

移民英國生活問題9：行政效率慢

樓主表示指出，英國機構行政效率極慢，「銀行開戶、地址證明、轉賬、政府部門處理文件，樣樣都可以拖幾個星期」。

英國1點比香港好

不過樓主表示，英國有1點比香港好，就是住屋問題，「喺香港，樓價極高、租金負擔沉重，連中產都未必買到像樣單位。但喺英國，用相對合理價錢就可以租或買到大屋，仲有花園、車位，住得闊落舒服」。

然而樓主同時指出，不應把「住得舒服」當成「英國生活好」，「唔少香港人移民英國後覺得生活好，其實主因係住屋環境大幅改善。但事實上，除咗樓價相對平之外，英國其他方面如能源、食物、交通、稅務、效率、治安，其實未必好過香港。有啲人甚至會吹到好誇張，但本質只係香港買唔到樓 → 英國終於買到」。

然而樓主指出，不應把「住得舒服」當成「英國生活好」。（AI生成圖片）

網民有共鳴：sad but true

網民看過帖文議論紛紛，不少人有共鳴，認為英國生活的確比香港差，「sad but true」、「呢啲就係取捨」、「倫敦樓價唔平得過香港幾多，仲要治安差過香港、「好多人忽視咗，因為香港陽光充足，一年都係得兩、三個月叫做少啲陽光，去到外國更加難適應無陽光嘅生活，好多人無留意長期無陽光引起嘅情緒問題」、「英國無咩娛樂」、「經濟差、物價高，移英唔係我選擇之一」。

不過也有網民質疑樓主是否真的有到英國生活，「又係呢啲唱衰POST」。翻查資料，近月網絡出現多篇以「X國真係俾香港人吹噓得好誇張」為題發表的帖文，除了英國，還有日本、加拿大、美國，甚至朝鮮，內容編排大同小異，主要都是列出當地生活問題，而發帖者都聲稱自己已在當地居住數年。