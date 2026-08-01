【最新颱風消息／天氣消息／天文台／白海豚／颱風路徑預測／路徑／打風／紅霞／熱帶氣旋】颱風紅霞過，下星期可能又有颱風影響香港，更可能出現「雙颱風共舞」甚至「四颱風共舞」！「白海豚」已爆發增強至超強颱風級別，更有機會成為今年「風王」，接近「歷史極端值」。天文台、3大AI天氣模式風烏、伏義、盤古，以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測，白海豚會吹襲日本沖繩、台灣及福州附近。



而據AI天氣模式風烏預測，8月8日至8月11日會再有1個熱帶氣旋進入南海，其後闖進香港400公里範圍，8月11日至8月12日最接近香港，之後會在香港西面位置登陸。風烏更預測，會有4個熱帶氣旋同一時間出現，形成「四旋共舞」狀態。



不過AI伏羲、AI盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）有不同預測，本港天文台則預測，位於菲律賓以東海域的低壓區可能有所發展並移向呂宋，隨後一兩日於呂宋一帶徘徊。預料廣闊低壓槽在下週中期逐漸減弱，廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。



目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台預測「白海豚」路徑。

AI風烏預測下周四颱風共舞！1熱帶氣旋闖入香港400公里西登

根據AI天氣預測模式風烏預測，8月8日至8月11日會有1個熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動逼近香港，並於8月10日至8月11日在香港400公里範圍徘徊，其後在香港西面400公里範圍內登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

風烏預測，8月8日至8月11日會有1個熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動逼近香港，並於8月10日至8月11日在香港400公里範圍徘徊，其後在香港西面400公里範圍內登陸。（AI天氣預測模式風烏）

風烏預測，8月8日至8月11日會有1個熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動逼近香港，並於8月10日至8月11日在香港400公里範圍徘徊，其後在香港西面400公里範圍內登陸。（AI天氣預測模式風烏）

四颱風同時出現

AI風烏更預測，連同「白海豚」及上述熱帶氣旋，會有4個熱帶氣旋同時出現，形成「四颱風共舞」。

風烏更預測，會有4個熱帶氣旋同時出現，形成「四颱風共舞」。（AI天氣預測模式風烏）

AI盤古、ECMWF預測稍不同

AI天氣預測模式盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測會有多個熱帶氣旋形成，但強度與路徑與風烏預測的稍有不同。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古亦預測會有多個熱帶氣旋形成，但強度與路徑與風烏預測的稍有不同。（AI天氣預測模式盤古）

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF亦預測會有多個熱帶氣旋形成，但強度與路徑與風烏預測的稍有不同。（ECMWF）

ECMWF亦預測會有多個熱帶氣旋形成，但強度與路徑與風烏預測的稍有不同。（ECMWF）

AI伏義暫未有預測

AI伏義暫未有相關預測。

即看伏義最新颱風路徑預測▼▼▼

（AI天氣預測模式伏義）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，受廣闊低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸雨勢有時頗大及有狂風雷暴，同時位於菲律賓以東海域的低壓區可能有所發展並移向呂宋，隨後一兩日於呂宋一帶徘徊。預料廣闊低壓槽在下週中期逐漸減弱，廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。此外，現時位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會在未來數日移向日本以南海域，但其隨後路徑存在變數，有較大機會於下週後期靠近東海一帶，其外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹4級風。