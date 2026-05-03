私家車泊咪錶位！長沙灣男逐架車試拉車門　網民憂扒手：記得鎖車

座駕切勿擺放貴重財物，以免成為賊人目標！有網民在社交平台群組分享影片，指在長沙灣發現1名可疑男子，在晚上時份多次嘗試拉開停泊在路邊咪錶位的私家車車門，幸好車輛有上鎖，男子未能成功於是離去，但樓主貼出片段，呼籲「泊錶位記得鎖車」。有網民都覺得男子動作神態有可疑，質疑「道友？」、「深水埗最多呢啲老同」，亦有人覺得男子似是扒手，「望到樓主影佢唔拉Tesla（車門），施施然行開，專業老手」。



長沙灣有男子在晚上時份，多次試圖拉開泊在咪錶位的私家車車門。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

私家車泊咪錶位 男子「逐架車試圖拉車門」

該目擊者在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳21秒的影片，可見現場為長沙灣松悅園耆融護養院對出，當時正值晚上時份，1輛白色私家車停泊在路邊咪錶位，其間1名腳步浮浮、身體搖晃的男子數次企圖拉開司機位的車門，幸好當時私家車有上鎖，男子見未能得逞，於是往行人路方向離去；而樓主在帖文表示「睇住佢（男子）拉咗幾架車手把」，因此呼籲各位司機「泊錶位記得鎖車」。

私家車停泊在路邊咪錶位，1名腳步浮浮的男子企圖拉開司機位車門。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

由於私家車有上鎖，男子見未能得逞，於是往行人路方向離去。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

由於私家車有上鎖，男子見未能得逞，於是往行人路方向離去。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子腳步浮浮神態呆滯 網民：道友？

許多網民都認為男子行徑古怪，「行都行唔穩」、「道友？」、「深水埗最多呢啲老同」。不過有留言覺得男子是另有所圖，「望到樓主影佢唔拉Tesla（車門），施施然行開，專業老手」、「石硤尾村停車場經常有，有啲仲會隔住張紙巾嚟試門」、「因為而家啲電車唔使自己鎖車，有啲懵丙竟然連熄車都無就走咗去，所以拉門黨才興起」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）