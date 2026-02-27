美國近一世紀再成「移民輸出國」　破紀錄人口海外另覓「美國夢」

「以移民立國的美國，正成為一個移民輸出國。」據《華爾街日報》（Wall Street journal）2月25日報道，去年美國遷出人口數量超過遷入人口，自1935年以來首次出現「人口淨流出」狀態。



許多美國人對美國持續攀升的生活成本壓力和糟糕的治安感到擔憂，他們希望在美國以外找到更好的生活環境。

約220萬美國公民選擇「自願離境」▼▼▼

報道稱，對於不少美國人來說，新的「美國夢」似乎變成了「不再在美國生活」，美國公民正在以創紀錄的數量離開，他們希望把自己和家人安置在「更負擔得起、安全風險更低的地方」。

作為一個移民大國，美國持續吸引來自全球各地的移民，在2023年曾創下近600萬人的入境移民峰值。但到2025年，這一數字暴跌至260萬到270萬。與此同時，美國國土安全部發布的數據顯示，美國2025年遣返了67.5萬人，另有約220萬人選擇「自願離境」。

美國頂級智庫布魯金斯學會的計算顯示，美國在2025年人口淨流出約15萬人，由於美國官方統計數據尚未完全覆蓋所有離境人口，實際數字可能與估算存在一定出入。布魯金斯學會分析師表示，預計在2026年，美國人口外流的趨勢將進一步擴大。

《華爾街日報》也指出，在幾乎所有歐盟成員國中，定居和工作的美國人數量都創下歷史新高，並保持增長。例如，官方數據顯示，疫情後居住在葡萄牙的美國人總數增長超過500%，僅2024年一年就增加了36%；在西班牙和荷蘭，定居的美國人數量在過去10年裏接近翻倍。

綜合其他方面的數據來看，這種趨勢並非暫時性的，反而更具長期性。報道提到，美國政府已積壓了數月的公民放棄國籍申請，不少人希望藉此取得外國護照，或規避對其海外收入徵稅。美國移民事務機構表示，2024年此類申請數量按年增長48%，2025年增幅可能更高。

美國人申請英國公民身份的數量創下2004年有記錄以來的最高水平，截至2025年3月的一年時間裏，約有6000人遞交了申請。美國人申請愛爾蘭護照的速度也達到創紀錄水平，2024年為31825本，2025年估計有40000本左右。

美國人口普查局（US Census Bureau）引用的一項墨西哥政府調查顯示，去年約有5萬名在美國出生的墨西哥裔美國人跨境前往墨西哥工作。

2026年1月30日，美國紐約市民眾高舉「ICE OUT」牌子，抗議移民和海關執法局（ICE）的執法行動（Reuters）

許多美國搬遷服務機構告訴《華爾街日報》，他們已難以滿足激增的需求，這些機構中包括面向富裕階層的LuxNomads、吸引反對特朗普人士的GTFO Tours、服務於非洲裔美國人的Blaxit Global以及面向女性的SheHitRefresh。

相關機構表示，他們的新客戶早已不再侷限於前往歐洲短期旅居的年輕人或準備退休的父母。美國中西部的小企業主希望搬到歐洲等地生活，以降低醫療成本；中年離異女性想要離開美國，重新開始生活；依靠殘障補助或社會保障金生活的美國人打算遷往海外，更好地使用他們的補貼。

41歲的福特（Chris Ford）為美國達拉斯一家房地產投資公司工作，但他帶着兩個孩子搬到了德國柏林。他說：

在這裏，你不用擔心你的5歲孩子進幼兒園時還要進行『槍擊事件演練』。美國的工資很高，但歐洲的生活質量更好。

根據歷史統計數據，美國上一次出現遷出人口超過遷入人口的現象，還要追溯到1935年。當時，經歷了經濟大蕭條後，許多美國人決定搬到蘇聯居住，超過10萬美國人申請在蘇聯的工廠工作。由於大量缺乏技能的美國人湧入蘇聯，以至於蘇聯政府1938年起要求來自美國的入境人員出示返程證明。

如今，歐洲國家開始吸引美國人，歐洲多國政府放寬了簽證規定並修改了稅收制度，允許美國人以更低的稅率在歐洲生活。

《華爾街日報》分析稱，這筆「交易」背後的運作邏輯在於：美國擁有更高的薪資水平、流動性強的人才以及數以百萬計渴望改善生活質量的公民。歐洲國家則需要這些勞動者以及他們帶來的收入，以支撐歐洲負擔日益沉重的養老金體系。

一些評論人士將這些現象稱為「特朗普大逃亡」（Trump Dash），因為自美國總統特朗普開啟第二個任期以來，移居海外的美國人數量激增。特朗普政府對人口外流的現象不以為然，認為這「兑現了驅逐非法移民和限制簽證」的承諾。

圖為2026年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）重返白宮一周年，召開記者會講述過去一年的政績，期間展示移民及海關執法局（ICE）在明尼蘇達州街抓獲的罪犯照片。（Reuters）

但《華爾街日報》指出，這種現象實際上已醖釀多年，遠程辦公的興起、美國國內不斷攀升的生活成本壓力以及美國民眾對於改善生活質量的需求，都助長了「外逃」的趨勢。這家美國媒體也不得不承認，儘管歐洲經濟陷入停滯，歐洲國家與美國關係正持續緊張，但歐洲的醫療、住房和教育成本要低於美國。

美國社會的結構性問題也讓美國人失望，許多移居海外的美國人都表達了暴力犯罪、動盪的政治和生活成本問題的不滿，他們對美國的發展軌跡失去了信心。民調機構蓋洛普的數據顯示，2008年經濟危機期間，美國約十分之一的受訪者表示想離開美國，去年這一比例增加到五分之一。

在葡萄牙里斯本的街道上，美國人正在搶購公寓，英語甚至比葡萄牙語更加常見。愛爾蘭房地產經紀人發現，在都柏林繁榮的大運河碼頭區域，每15名居民中就有1人出生於美國。在墨西哥邊境，養老院的數量日漸增長，美國老年人開始跨境在墨西哥接受低價護理。

在西班牙、蘇格蘭和英格蘭留學的12名美國學生接受了《華爾街日報》採訪，其中只有1人計劃畢業後返回美國。其中一位學生說：

哪怕在倫敦端盤子，只要周末飛去奧斯陸、柏林或哥本哈根，我也不介意。我更願意過這樣的生活，而不是在洛杉磯拼命工作卻要面對瘋狂的房價。

搬遷服務公司Expatsi創始人巴尼特（Jen Barnett）表示：「以前，離開美國的都是極具冒險精神、資歷優秀的人。現在他們都是和我一樣的普通人。」

2025年12月19日，美國北卡羅來納州，圖為特朗普在談論物價的活動上起舞。（Getty）

巴尼特來自美國亞拉巴馬州，但她已在2024年移居墨西哥。她創辦的Expatsi正在為美國人提供移居海外的服務，該公司上個月主辦的一次電話會議上，近400名美國人報名學習如何移居阿爾巴尼亞。這個巴爾幹國家提供特殊簽證，允許美國人在當地工作和生活，一年內免徵境外所得稅。

巴尼特透露，她的公司2024年為客戶組織了3次團體考察旅行，預計今年將達到57次，「我們的目標是幫助100萬美國人移居海外」。

美國天普大學研究人員喬伊斯（Caitlin Joyce）表示：「這種趨勢動搖了『美國例外論』，即『我們擁有最好的生活質量，美國是世界上最好的國家，人人都想搬到這裏來』。美國人移居國外後發現，他們更喜歡國外的生活。」

美國是一個以移民立國的國家，但在美國迎來建國250周年之際，它似乎開始轉變為一個「移民輸出國」。《華爾街日報》坦言，對於不少美國人而言，新的「美國夢」變成了不再生活在美國：

美國公民以創紀錄的數量離開，希望把自己和家人安置在一個更負擔得起、安全風險更低的地方。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

