同學移民加拿大變人生贏家　港男呻努力無用　網民一語道破真相

當學歷平平的舊同學搖身一變成為人生勝利組，你該如何面對？日前有網民發文分享見到一位已移民加拿大的舊同學近況，與自身現狀對比之後不禁質疑自己的努力是否有用，亦引起網民關於成功到底靠背景還是靠後天努力的討論。



有網民在Threads發文表示，近日留意到一位舊同學的社交平台近況，表示對方當年在學業上表現平平，「ive讀到一半都未畢業就退咗學」。最近他突然在社交平台活躍起來，現已「移民咗去加拿大」，還過著令人羨慕的生活「住靚屋，車房有兩架車，生咗兩個仔讀名校」、「喺嗰邊做大公司經理」「去日本韓國出差」。

網民分享（Threads截圖）

PO主見到自己的現狀與舊同學的成就差距，開始反思「我到底喺度做緊啲乜」、「送外賣？？？？儲錢買玩具？睇動畫？雖然我都叫有車」，亦感到非常迷惘「無論點爬都爬唔到上去，係咪我唔夠努力呢？」。

網民對比舊同學現時成就自嘆不如（《男人唔可以窮》劇照）

大部分網民的留言傾向將他人的成功歸結於運氣、命運和家庭背景等「非努力因素」。許多人直言「呢個世界嘅運作模式一向都係：運氣>>>>>>>>>>>>>>>努力」，認為「無運你幾努力都係無用」。亦有網民以身邊人經歷為例，儘管學歷不高，但靠著家庭背景「老豆一早買咗層樓俾佢」，生活輕鬆無憂。

有網民認為「學歷≠前途」，並舉出李嘉誠小學畢業的例子，表示「個人醒目先最重要」。亦有人指出「讀書差過你只是可能其中一樣」，但不代表對方其他能力差，又表示「如果朋友或舊同學有成就我會替佢高興」，同時鼓勵PO主「你身邊越多叻人，你都一定不會太差，你時機未到啫」。