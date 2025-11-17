有片｜新蒲崗大樹群鼠亂竄變「老鼠樂園」　街坊：嚇到女仔嗌救命

新蒲崗一棵大樹驚淪「老鼠樂園」！有網民今日（17日）在Threads上載影片，顯示彩虹道8號對開「新蒲崗休憩處」的一棵大樹，驚現大量老鼠爬行及匿藏。《香港01》記者晚上到場觀察，同樣見到多隻老鼠在該棵大樹上落，不時在樹根的空隙間穿插走動，行動敏捷；亦有老鼠「眼仔碌碌」站在樹幹分支處短暫停留，或與其他老鼠「交頭接耳」後分別跑走。樹旁則放有兩個「鼠餌站」。



有附近食肆員工表示，自上月底開始發現該處有大批老鼠出沒，部分大如手掌，更會跟着人走，「嚇到啲女仔驚，嗌『救命』佢哋！」食物環境衞生署回覆《香港01》查詢表示，接獲投訴後今日派員到場視察，並向康文署人員提供防治鼠患技術建議。《香港01》另正就事件向康文署查詢。



彩虹道新蒲崗休憩處一棵大樹上有老鼠出沒。（林振華攝）

市民李先生今日抱着年幼孩子經過新蒲崗休憩處，他接受《香港01》訪問時表示，看過網上流傳的片段後，經過該處時「睇一睇」情況，稱是首次見到老鼠竟會「爬上樹」，形容「有啲誇張」且「好嚴重」。他稱妻子過往經過附近時，亦曾被老鼠嚇到，希望有關部門盡快到場滅鼠。他另提及，除新蒲崗休憩處外，附近的彩虹道街市亦有鼠患，曾見到十多隻老鼠「好似動物大遷徙咁」一同奔跑。

彩虹道新蒲崗休憩處有大批老鼠出沒，多隻老鼠爬到樹上，街坊李先生形容情況嚴重及誇張，又指妻子經過附近時曾被老鼠嚇到。（林振華攝）

附近食肆員工陳先生向記者表示，自10月31日左右開始見到新蒲崗休憩處及附近巴士站有大量老鼠出沒，「都好多好誇張，直頭大大細細爬晒上樹呀」。他稱部分老鼠大如成人手掌，「成街走嚟走去，有時有啲仲跟住人走，嚇到啲女仔驚，嗌『救命』佢哋！」

彩虹道新蒲崗休憩處一棵大樹上有老鼠出沒。（林振華攝）

陳先生表示，見到有人員在涉事大樹附近放置鼠餌和設置捕鼠籠，惟認為「作用唔大」，自上月底首次留意到有老鼠後，至今逾兩星期，鼠患情況「無乜點改變」。

彩虹道新蒲崗休憩處有大批老鼠出沒，附近食肆員工陳先生表示，部分老鼠大如手掌。（林振華攝）

至於網民上載的影片中，則見到至少約10隻老鼠在大樹上和樹的旁邊出現，部分老鼠由附近位置爬向樹的底部，亦有多隻老鼠在樹幹「爬上爬落」，隨後相繼爬到樹的高處隱匿。影片拍攝者不禁表示：「有勁多隻老鼠喎呢度，痴線！全部都係老鼠喎！……點搞呀？爬到上頂喎！」上載影片的網民更指，涉事大樹「可能有超過100隻老鼠喺上面住緊」。

彩虹道新蒲崗休憩處有大批老鼠出沒，部分老鼠爬到樹上。（林振華攝）

不少網民看過影片後大感震驚，指「聽到都起雞皮」，亦有人稱「新蒲崗出名最X多老鼠」，又指自從新蒲崗一帶進行挖地等工程，「原本係（喺）地下生活既（嘅）老鼠曱甴都走晒出黎（嚟）。工程前，其實有無同食環或者蟲鼠組規劃一下先呢？」。另有人擔心若要求政府部門「做嘢」，「可能佢唔係滅鼠，而係殺樹」。

彩虹道新蒲崗休憩處有大批老鼠出沒，多隻老鼠爬到樹上。（Threads @terrenceleung.kingyiu）

食環署回覆《香港01》查詢表示，涉事的新蒲崗休憩處屬康樂及文化事務署轄下設施，由康文署負責日常清潔和防治鼠患工作，而涉事地點並非鼠患黑點。食環署接獲投訴後，今日（17日）派員到場視察，並向康文署人員提供防治鼠患技術建議。

彩虹道新蒲崗休憩處有大批老鼠出沒，現場可見種樹的泥地上放有「鼠餌站」。（林振華攝）

食環署續指，該署會定期在涉事地點周邊的公眾地方進行防治鼠患工作，並採取預防措施，以斷絕老鼠的食物來源（「食」）、清除老鼠的藏匿處（「住」）及堵塞老鼠來往的通道（「行」），並在有需要時放置捕鼠器和鼠餌，以捕捉和毒殺老鼠。

