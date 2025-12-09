嫌九巴冷氣焗！乘客竟講「唔該加1句」激怒司機　車廂激戰片瘋傳

乘搭巴士司機乘客宜互諒互讓。本港網絡流傳影片，指九巴277E上有乘客與司機因冷氣及上下車問題爭執，其間司機動手制止乘客拍攝，乘客不忿怒問「係咪打人？」，司機回覆「你影我相！影我相做咩啫？」。雙方爭執愈演愈烈，最終報警處理，車上乘客要轉乘另1架九巴277E離開。拍攝者批評，「原來九巴司機都會咁蠻不講理，以我一貫覺得佢地好親切友善嘅印象好唔同」。



事件引起網民爭議，有人認為司機反應過大，但也有不少網民為司機解畫，「司機無得校冷氣大細」、「覺得焗，頂不順，應該叫司機立刻停車，全部人下車等下一部……又落車又再上返車，玩嘢咁，浪費了所有乘客包括車長的時間」、「車長固然有錯，但乘客亦不一定啱，有可能影響車長駕駛及情緒」。



九巴回覆《香港01》表示，周日（12月7日）中午， 九巴一輛路線277E巴士駛至九龍灣時，有乘客疑與車長發生糾紛，雙方報警處理，警員到場調停。九巴已暫時調離該名車長崗位，經調查後會嚴肅公正跟進。



本港網絡流傳影片，指九巴277E上有乘客與司機因冷氣及上下車問題爭執，其間司機動手制止乘客拍攝。（Threads@sophia_sparkelie）

有女乘客於社交平台Threads發布影片，稱12月7日（星期日）乘搭九巴277E時「司機打人」。她表示，巴士由觀塘apm開出時，車上乘客感覺「好焗」，向司機反映，惟司機指「係咁㗎！」、「佢（冷氣）自動㗎嘛！，令車上乘客感到無奈；直到乘客愈來愈多，1名男乘客覺得「太焗」，帶同家庭成員向司機表示要轉車，司機於是埋站讓其下車。

嫌九巴冷氣太焗 乘客「唔該加1句」激怒司機

不過樓主指，這時車上冷氣「突然大咗好多」，於是其他乘客叫該乘客返回車上，「唔使落喇唔使落喇！啲冷氣開返喇！」，詎料司機不忿表示「咁即係落定唔落啊？」。樓主回應「司機，冷氣大返，唔落喇，你可以開返車喇唔該晒！」，但樓主形容司機仍感不忿，「佢遲遲都唔坐返司機位，不斷搵言語挑釁，於是我開始想影相，諗住佢咁麻煩，影低佢張車長證，轉頭投訴就算」，惟樓主找不到車長證，這時有男乘客加入拍攝，「連車長證都冇，咁我要影低證據喇！」，司機則拍男乘客的手制止拍攝，觸發事件。

乘客司機車廂爭執

影片長約1分鐘，見到巴士當時駛到牛池灣轉車站，車頭男乘客正與司機「手指指」爭執，怒問「係咪打人？係咪打人？」。司機回覆「我報警啊」，男乘客表示「而家我就報（警）！」，又問「有無人見到佢（司機）郁手」，獲女乘客回應「我見到我見到」。司機不滿男乘客拍攝其樣貌，「你影我相！影我相做咩啫」，男乘客愈逼愈近，警告司機「你唔好掂我！」，雙方均說要報警。

男乘客與司機「手指指」爭執。（Threads@sophia_sparkelie）

說畢男乘客走入車廂深處，有乘客勸止「算啦，算啦」，男乘客表示「佢郁手打人喎！」，司機回覆「佢影我相啊嘛！」，男乘客反問「影你相你就打我啊？而家我錄你影咁你係咪殺咗我啊？影你相就要打人啊？」。司機重複「你做咩影我相啫？」又表示有投訴「同我公司講」。影片最後，有女乘客說「我哋趕時間啊」，司機回應「你喺度搞事我咪報警囉」，男乘客仍在指摘司機「打人」。

報警處理 乘客轉車離開

樓主補充，最後雙方報警處理，「要車長同位男士道歉」，站長們到場疏導乘客，安排乘客轉乘其他277E返回上水，形容「效率好快，亦處理得當」。她又指，「原來九巴司機都會咁蠻不講理，以我一貫覺得佢哋好親切友善嘅印象好唔同」。

樓主補充，最後雙方報警處理，「要車長同位男士道歉」，站長們到場疏導乘客。（Threads@sophia_sparkelie）

網民爭議：司機反應過大 vs 乘客問題

網民看過影片議論紛紛，有人認為司機反應過大，但也有不少網民為司機解畫，「司機無得校冷氣大細」、「第一：巴士冷氣無得調校，第二：司機號碼在熒幕上，第三：覺得焗，頂不順，應該叫司機立刻停車，全部人下車等下一部，第四，又落車又再上返車，玩嘢咁，整個行為很垃圾，司機每程車都有時間限制，又落車又再上返車浪費了所有乘客包括車長的時間」。

亦有網民指影片「冇頭冇尾」，質疑樓主「斷章取義」，樓主則反駁，「你可以當我X噏，因為件事已解決，就係報咗警，要車長同位男士道歉。同埋『冇頭』嘅原因，因為我唔係YouTuber，我唔識擺拍，我只係當時聽倒『啪』一聲，已經即刻開機，驚到時真係打交嘅話，就冇證據」。