長沙灣日式食店蒸蛋藏「磨刀石」! 港男投訴店家這樣反應：嬲到癲

食蒸蛋竟然送整塊磨刀石？有港男在長沙灣1間日式食店，在套餐的茶碗蒸內發現有一大塊「磨力石贈品」，實在離譜。他向店家投訴後，獲補償第二份蒸蛋，「畀咗個八折我，我應該笑定嬲好」。而最令他不滿的是店家處理態度，「嬲到癲咗」，決定在網上公審對方。



不少網民都認為離譜，「上次我食到膠纸都成餐free」、「有冇諗過佢個兜無洗過，到貨直接用，先有舊贈品出現」。



樓主在蒸蛋發現異物。（Threads@fordawean影片截圖）

樓主撈上來發現竟是連包裝都未拆的磨刀石。（Threads@fordawean影片截圖）

有港男在Threads上發片大呻不快經歷，她在長沙灣1間日式食店吃飯，從影片可見，他在套餐附送的茶碗蒸內，用木匙撈出一大塊連包裝的「贈品」，上面寫上是一塊磨刀石。他立即向店家投訴，但對方態度「一副好似我嚟搞事屈個餐飯嘅樣子，話我侮辱食物，又話我小題大作。嬲到癲咗」。

茶碗蒸藏磨刀石 樓主報食環下場曝光

不少網民看過帖文後留言，「係咪好似唐人街中餐館嗰種Fortune cookie（幸運餅乾）咁，喺食物入面放張紙條」、「正常都要成餐free先啦」、「就算全單free都唔會有下次」。有人呼籲報食環，「咁我覺得報食環會抵啲」、「將來記得第一時間要先影相，先再叫個經理，不過唔使畀錢真係最基本了」。樓主表示已拍攝並報了食環，但對方表示開不到檔案，只能警告。

樓主表示最不滿的是店家態度，於是決定公審。（Threads@fordawean圖片）

網民：個兜無洗過就用

有人又指，「堅贈品喎，冇奶油咁大嚿嘢都發現唔到，仲唔係故意？」，不過有網民認為是店家沒有清洗新買來的碗，「碗碟送贈品，一定係無睇清楚就用，即係新返嚟啲碗碟洗一次都費事，拎起就用」、「有冇諗過佢個兜無洗過，到貨直接用，先有舊贈品出現」。