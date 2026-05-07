勤奮初中女成績不升！沉默自殘是求救信號　醫生揭隱藏型ADHD徵兆

父母太過緊張子女學業，往往忽視孩子真正需要。台灣1名精神科醫生表示，有1名國一女學生在父母陪同下求診，女生容易拖延和上課心不在焉，即使她回家認真學習，但成績仍不如預期，父母忍不住責備「你是不是不夠認真？」，導致她愈來愈安靜，甚至出現自殘行為。



醫生經診斷後認為是「隱藏在安靜外表下的『注意力不足過動症』」，初期較少有明顯病徵，所以常被身邊親友忽略，至升上國中後，因學習難度增加，原本隱藏的問題便逐漸浮現。幸好透過藥物治療，加上學校輔導和人際引導，女生開始練習分享心情和表達情緒，覆診時已經重拾笑容。



父母見到女兒明明正在溫習，卻沒有進步，難免着急，忍不住責備「你是不是不夠認真？」。（AI生成圖片）

女兒對上學缺乏動力 身上有自殘傷口

精神科醫師許元彰在Facebook專頁「臺北市立萬芳醫院」分享這宗個案，女病人是國一生，在診所低頭不語，父母形容女兒「近期情緒低落、對上學缺乏動力，甚至在身上發現了不明的自殘傷口」，懷疑她是否有抑鬱症。

上課容易心不在焉 經常忘東忘西

許醫生經了解後，發現女病人非常努力，每天回家都會坐在書桌前寫完所有作業，考試前反覆複習到很晚，但成績仍不如預期。老師觀察到女生上課容易心不在焉、慢半拍、做事缺乏規劃，同學都覺得她經常忘東忘西，容易拖延，逐漸影響人際關係。

女病人愈來愈安靜，最終以自殘來表達自己的情緒。（AI生成圖片）

父母︰你是不是不夠認真？

父母回到家後，見到女兒明明正在溫習，卻沒有進步，難免着急，忍不住責備「你是不是不夠認真？」。女生沒有反駁，只是愈來愈安靜，「這份長期的無力感，最終以『自殘』行為來表達自己的情緒」。

注意力不足過動症導致病人力不從心

許醫生發現問題的核心並非抑鬱症，反而是「隱藏在安靜外表下的『注意力不足過動症』」，患者通常初期較少有明顯病徵，所以不時被身邊親友忽略。在小學階段，患者或許可以單靠天賦，補足專注力的缺失；但升上國中後，學習難度增加，原本隱藏問題逐漸浮現，他們並非不努力，卻是「生理性的力不從心」。

藥物治療加上輔導等方法，女病人重拾笑容。（AI生成圖片）

藥物治療加上輔導 女病人重拾笑容

當父母理解女兒的困境後，教養方式從責備轉為陪伴支持，藥物治療協助病人穩定專注力，同時配合學校輔導和人際引導，患者開始練習分享心情和表達情緒，並在過程中獲得正向回應。女病人覆診時主動向許醫生露出微笑，分享自己可以穩定完成功課，同學亦開始主動找她聊天，笑言「醫師，我現在對自己比較有信心了」。

醫生提醒父母理解子女需要

許醫生知道她找回的不只是成績，還有對自己的認同，當挫折感被成就感取代後，負面情緒也會慢慢退去，提醒父母有時孩子「明明想做好，卻總是做不到」，也許他們需要的是被理解和幫助，及早發現就能協助孩子在成長路上重新找回掌控感，否則當壓力愈來愈大，情緒可能會透過意想不到的方式表現出來。

（Facebook專頁「臺北市立萬芳醫院」）