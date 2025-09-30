不是新聞8分鐘｜阿伯大鬧大家樂：我不買啊 ｜新加坡驚現紫色光球

車長與乘客互罵 乘客憂心：條命仔凍過水

行車期間勿騷擾車長！有巴士乘客於網上發文分享乘搭九巴時，遇上車長與女乘客爆粗對罵事件。有女乘客不滿車長一度不開門讓她上車，車長指出因當時車廂已擠滿了乘客，亦有廣播要求乘客走進車廂中間，他擔心安全問題，若乘客站近車門會被夾到，女乘客不滿車長解釋，兩人不斷對罵。樓主擔憂車長行車期間情緒激動與女乘客對罵，會不慎引致交通意外，無奈道「個司機EQ真係太低」，幸好最終車長也願意停車，聯絡公司安排另1輛巴士接載乘客繼續行程。

$0出Labubu！店主嬲爆網上尋人

不少人利用不同技法成功夾公仔確實有成功感。不過信和有間夾公仔店東主卻遇到不法之徒，他在網上發布店內的閉路電視影片，拍到有對男女到店內利用索帶從公仔機的隙縫，成功將1隻Labubu移到出口後取走，店主指兩人完全沒有入錢，於是決定在網上公開影片「尋人」，希望找到這對男女。網民看過影片留言，「呢啲人真係cheap，人哋做生意都好辛苦」、「5蚊都唔入呢個幫唔落」，有人亦嘲「0蚊岀咪高手」。

阿伯大鬧大家樂：我不買啊！

在大家樂「發爛渣」？本港網絡瘋傳1段「阿伯大鬧大家樂」影片，指有阿伯於葵芳新都會廣場大家樂分店暴怒斥責收銀職員，又與食客對罵，不斷爆粗，阻礙其他排隊顧客，「乜X嘢啫，而家我係玩你唔得啊？」、「我唔買啊！」、「實剷上大家樂，我驚乜X嘢啫！」。影片最後經理展現出「超高EQ」應對，最終阿伯「收火」重新下單光顧。

新加坡驚現紫色光球四圍走

新加坡白沙、淡濱尼和義順等地區近日相繼出現神秘紫色光球，引發網友熱烈討論。多段在社群媒體平台TikTok流傳的影片顯示，這些光球會在空中四處移動，並伴隨著爆裂聲和閃光。

連打72小時 麻雀枱打到著火

超強颱風樺加沙襲港期間，連續多天停課停工，相信不少人在家中打麻將消磨時間，但要注意勿長時間使用電動麻將枱。網上有影片瘋傳，見到有張電動麻將枱被用了72小時後，終捱不住冒煙噴火，嚇得四位麻將友趕忙用水壺及水杯淋水救火。影片引來網民留言，有人笑言「你們的好高級還能邊燒烤邊打麻將」、「打到火焰關了，這是最終考驗」。

睇《鬼滅》捨不得去廁所 原地小便被狂毆

日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》上映一個多月，台灣票房日前突破新台幣7.4億元（約合1.92億港元）大關，創下台灣影史紀錄，也趁勢推出第三週特典「炭治郎、義勇、猗窩座A3海報」。