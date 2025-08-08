2元乘車｜阿婆坐$27過海巴士　港女拍片公審濫用　網民揭心酸原因

【2元乘車優惠／巴士／長車短搭】2元乘車優惠計劃下，長者「長車短搭」問題備受關注。有港女於社交平台發布影片及相片，指目擊有老婆婆乘搭九巴過海巴士968，正常車資27元，卻只乘搭1個站就下車，批評「有冇人識佢屋企人，教下佢，唔好每日長車短搭？」。



公審長者「長車短搭」帖文引起爭議，有網民指摘濫用2元乘車優惠，但有更多網民斥責樓主沒有同理心，認為應體諒老人家身體問題，「片中老人家都唔係話健步如飛，都要就住就住嚟行，又拎住架車仔，分分鐘架車仔其實佢都係用嚟做佢支拐杖」、「你覺得行路10分鐘好似好容易 但對長者可能要30分鐘」、「我覺得好心寒，究竟係我扮有同理心得濟，定香港人而家真係咁恐怖？」。



有港女於社交平台發布影片及相片，公審有老婆婆「長車短搭」。（Threads@honey.202511）

2元乘車優惠「長車短搭」如何解決？該港女於8月6日（星期三）在社交平台Threads發布影片及相片，公審有老婆婆乘搭車資27元的九巴過海巴士968，但只乘搭1個站就下車，她對此感到不滿，「968元朗西$2坐1個站同樂街落車，全程$27，納稅人每日貼$25/次，請問有冇人識佢屋企人，教下佢，唔好每日長車短搭？」。

港女公審老婆婆「長車短搭」 乘27元過海巴士只坐1站

從相片見到，九巴968當時駛往銅鑼灣怡和街，有1名老婆婆站在中間車門位置，以購物手推車當「拐杖」借力。而從影片見到，巴士到站打開車門後，老婆婆拖着手推車及抓緊扶手，小心翼翼、慢慢地下車。

老婆婆上車後坐在關愛座。（Threads@honey.202511）

老婆婆之後站在中間車門位置，以購物手推車當「拐杖」借力。（Threads@honey.202511）

網民爭議：濫用2元乘車優惠 vs 應體諒長者

帖文引來網民爭議，有人批評濫用2元乘車優惠，「揸咗兩年968，可以話畀你知每一日都有，但冇辦法出聲」、「其實可以參考韓國的落車要拍卡，否則扣全程的制度再加以改良」。

然而有更多網民斥責樓主沒有同理心，認為應體諒老人家身體問題，「你覺得行路10分鐘好似好容易 但對長者可能要30分鐘」、「其實好多老人家行少少路都真係會攰，或者身體有事你哋唔知，之前阿媽軟骨磨蝕行幾步都痛，而家做手完手術叫行到下，上次帶佢日本旅行係商場慢慢行10分鐘都頂唔順話要坐下」、「我loop咗條片好多次，片中老人家都唔係話健步如飛，都要就住就住嚟行，又拎住架車仔，分分鐘架車仔其實佢都係用嚟做佢支拐杖」、「我覺得好心寒，究竟係我扮有同理心得濟，定香港人而家真係咁恐怖？」、「當你到咁嘅年紀，你都一樣唔會睇乜嘢長唔長車，老人家你叫佢三十幾度企係街度慢慢等架短程旅遊先上咩」、「長者後生嘅時候都有為香港付出過」。

也有網民指正樓主計算的2元乘車優惠補貼金額有錯，「其實唔係咁計，968車費$27，要先除2（長者半價乘車優惠）再減$2，至係政府補貼，即係$27/2-2 = $11.5」、「唔該唔好報大數」。

帖文引來網民爭議。（Threads@honey.202511）

網民列疑點質疑「博流量」

不過亦有網民質疑樓主只為「博流量」，「相係銅鑼灣，車頭方向係SOGO（銅鑼灣）……唔係好明搭一個站同樂街（元朗）落車。係咪搞錯咗行車方向？」、「明明港島落車點樣元朗總站上車同樂街落車？突登出膠post引人留言？」。

政府收緊2元乘車優惠 2026年4月實施

對於「長車短搭」問題，政府早前已宣布收緊長者2元乘車優惠，車費10元以上以兩折計算，10元以下則維持繳付2元，並以每月240程為上限，預計2026年4月實施。