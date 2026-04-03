【兩蚊2折／兩蚊兩折／樂悠卡／樂悠咭／八達通／60歲長者乘車優惠申請方法】2026年4月3日起，長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）由以往劃一每程收費2元，調整為「兩蚊兩折」，即成人票價低於或等於10元，維持每程2元車費；當成人票價高於10元，則以車費兩折計算，轉乘車程同樣適用。



不過要使用2元乘車優惠或「兩蚊兩折」乘車優惠，長者必須先申請樂悠卡；若使用長者八達通，只有大約半價優惠。以下話你知「兩蚊兩折」車費計算以及樂悠卡申請方法，當中有3項事情要注意，否則隨時被拒絕申請。另要留意的是，要增值多於50元，才可以使用相關樂悠卡。



政府2026年4月3日起把長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃），由以往每程劃一收費2元，調整為「兩蚊兩折」。(「兩蚊兩折」宣傳海報）

什麼是兩蚊兩折？兩蚊兩折如何計算？

勞工及福利局局長孫玉菡表示，2元優惠計劃旨在鼓勵長者及合資格殘疾人士參與社區活動，從而建立關愛共融社會，而「兩蚊兩折」方案保留了政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間取得平衡。

「兩蚊兩折」會在今年4月3日起實行，長者及合資格殘疾人士的「2元乘車優惠」，由每程劃一收費2元，調整為「兩蚊兩折」，即成人票價低於或等於10元，受惠人士維持繳付2元車費；成人票價高於10元，受惠人士須繳付成人票價的兩折，轉乘車程同樣適用。以20元車費為例，以往只須支付2元車費，「兩蚊兩折」實施後，受惠人士須支付4元車資，增幅一倍。

「兩蚊兩折」會在2026年4月3日起實行。(資料圖片)

樂悠卡2026申請重點1：申請資格

要使用2元乘車優惠或「兩蚊兩折」乘車優惠，長者必須先申請樂悠卡，「於3個月內滿60歲」及「持有有效香港身份證」，就符合資格申請樂悠卡，毋須入息及資產審查。

樂悠卡2026申請重點2：申請費用

樂悠卡免費申請。

樂悠卡2026申請重點3：怎樣申請？

樂悠卡申請方法主要有2種方式，分別是「透過八達通App申請」，以及在網上或到指定地點「索取申請表格以郵遞方式申請」。

透過八達通App申請方法如下：

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除了八達通App，長者亦可於八達通網站下載申請表格，或到指定派發地點索取申請表格。指定派發地點如下：

1）港鐵客務中心非付費區 (土瓜灣、宋皇臺、顯徑、啟德、海怡半島、利東、黃竹坑及馬場站除外)及輕鐵客務中心 (元朗、天逸、良景及屯門碼頭站)

2）運輸署牌照事務處

3）民政事務處民政諮詢中心

4）政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心

5）政府資助的殘疾人士社區支援服務單位

6）社會福利署社會保障辦事處

7）香港房屋委員會轄下屋邨辦事處

8）香港房屋協會 (出租屋邨、樂頤居、彩頤居及雋悦辦事處)



申請表派發地點：按此下載

網上申請表：按此下載

另外，如到指定地點索取表格，會附有免郵費回郵信封；如在網上下載申請表格，申請者需自備信封及貼上郵票，寄至以下地址：

新界荃灣郵政局

945號信箱

八達通卡有限公司

樂悠咭申請



完成申請後，八達通卡有限公司將根據申請表上的地址陸續寄出樂悠咭，並會以手機短訊形式通知申請人留意收取。為免延誤，八達通公司建議參考銀行月結單或水電煤氣單上的地址填寫申請表；如收到有關短訊後10天或在完成申請後4星期仍未收到樂悠咭，可致電八達通顧客服務熱線 2266 2222 與職員聯絡。

樂悠卡2026申請重點4：使用樂悠卡須增值多於50元

樂悠卡毋須啟動，增值後即可使用。首次增值樂悠卡時，須增值多於50元才可使用。首次增值額當中包含50元可退還按金，例如增值200元 ，扣除50元按金後，餘額為150元；如日後退回樂悠卡辦理退款時，卡内的50元按金及餘額將獲退還。

首次增值樂悠卡時，須增值多於50元以使用樂悠卡。(資料圖片)

樂悠卡2026申請重點5：3情況或DQ無法申請

1）3個月內未滿60歲：如申請人在申請日起計3個月內未滿60歲，八達通公司將不受理有關申請，申請人須按時重新遞交申請表。

2）資料不全，沒有依時補交資料：遞交申請後，請留意八達通卡有限公司發出的短訊、電郵或信件，以了解申請進度。 就資料不詳或證明文件不齊的申請，八達通卡有限公司會向申請人發出手機短訊、電郵或信件要求補交。接獲短訊或電郵的申請人可致電八達通顧客服務熱線2266 2222查詢 ，而收到信件的申請人應在14天內補交資料，否則有關申請將不獲繼續處理。

3）重複申請：合資格人士只能持有1張樂悠卡，請勿重複提交申請；任何重複的申請都將被拒絕，並可能影響其正在審核中的申請。

樂悠卡2026申請重點6：遺失樂悠卡點算好？

若遺失樂悠卡，須即時透過八達通報失服務或八達通報失熱線2266 2266報失。（八達通公司）

若遺失樂悠卡，須即時透過八達通報失服務或八達通報失熱線2266 2266報失，但須承擔報失後3小時內之損失及相關手續費；八達通公司會在3個工作天內安排補發新的樂悠卡。