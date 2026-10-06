亞裔比白人還多的加州爾灣　人口佔比逾45%　中餐密度不輸洛杉磯

一個48歲的爾灣Uber司機，左手一指：「這以前是士多啤梨農場。」右手一指：「那以前是橙子農場。」他說的沒錯——橙縣（Orange County）真就是因為盛產橙子得的名。但如果你現在站在這片土地上，士多啤梨田和橙子林早就沒了，取而代之的是全美最整齊的街道、最安全的社區、最頂級的學區，以及——滿眼的中文字招牌。



2026年的爾灣（Irvine），總人口約31.8萬，亞裔佔比超過45%，是全美最大的亞裔人口比例城市。

爾灣有「全美最安全大城市」之稱，採「村落式」佈局，有嚴格的景觀綠化要求，地面看不到一根電線杆。（IG@cityofirvine）

其中華人常住人口約5萬至6萬，相當於每五個爾灣居民裏至少有一個華人。

難怪有人說：

華人移民的盡頭是爾灣。

末了還帶一句——除了貴，沒毛病。

一家公司造了一座城

爾灣的故事，得從一家叫「爾灣公司」的地產商說起。

上世紀60年代，這片171平方公里的土地還是一望無際的農場和荒野。

爾灣公司做了一個在美國地產史上前無古人的決定：不是一塊一塊賣地皮讓城市自然蔓延，而是從零開始，統籌規劃一整座城市。

他們請來建築師威廉佩雷拉（William Pereira），設計了一套「村落式」佈局方案。

「全美最安全大城市」加州爾灣市城市街景：

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整座城市被劃分為數十個被稱為「Village」的住宅區——木橋（Woodbridge）、北木（Northwood）、龜岩（Turtle Rock）……每個村落都有獨立的建築風格，配套專屬的購物中心、公園、小學和宗教場所。

什麼意思？就是你走出家門，步行十分鐘以內，孩子的學校、周末買菜的超市、散步的公園，全部到位。日常通勤距離被壓到極致。

爾灣公司還規劃了兩大核心商業區：西側靠近機場的爾灣商業綜合體（IBC），以及東側的爾灣光譜中心（Irvine Spectrum）。

這座城市不只是「睡城」，暴雪娛樂的總部就在這裏，電動車新貴Rivian也把總部安在了爾灣。

電力線路被埋進自行車道和綠帶下面，地面看不到一根電線杆。

幹道全部雙向六車道，兩旁是嚴格的景觀綠化要求，你開車經過，第一感覺不是「這是美國」，而是「這是某個未來城市的沙盤」。

1971年12月28日，爾灣正式建市，五十多年後，它連續多年霸榜「全美最安全大城市」第一名。

每五個人裏就有一個華人

爾灣位於加州橙縣中部。橙縣下轄34個城市，縣政府在聖安娜（Santa Ana），爾灣是面積最大的城市之一，也是全美最著名的華人聚居城市之一。

亞裔是爾灣最大的族裔群體，佔比超過45%，已經超越白人。

華人主要集中在幾個標杆社區：果園山（Orchard Hills）是豪門標杆，東北部的Stonegate、Portola Springs、Woodbury是次新開發板塊，大公園地區（Great Park）是體量最大的新房住宅區，木橋（Woodbridge）是傳統經典社區，緊鄰加州大學爾灣分校的University Park和UTC是學區房，龜岩（Turtle Ridge）和Shady Canyon則是尊貴豪宅區。

爾灣總人口約31.8萬，亞裔佔比超過45%，是全美最大的亞裔人口比例城市。（IG@cityofirvine）

在某些華人聚居的社區，當地華人自己總結出一個畫面感——「像番禺碧桂園」。

這不是段子。

你走進這些社區，中文對話此起彼伏，門口停着的是豐田塞納和Lexus RX，車庫裏堆着Costco的囤貨。

周末早晨，全家出動去喝早茶，下午孩子去補習班，晚上在社區公園散步——跟國內中產的生活節奏幾乎一模一樣。

很多華人移民選爾灣，就一個理由：孩子的教育，爾灣聯合學區（IUSD）的公立學校常年位居全美前列，加州大學爾灣分校坐落於城市南部，學術氛圍濃厚。加上超過16,500英畝的公園和開放空間、全美最完善的自行車道系統、連續多年最安全城市……對華人家長來說，這就是理想國的模板。

Costco買完轉頭扎進大華

但真正讓爾灣變成「華人移民終點站」的，不是規劃圖上的線條，是舌頭上的味道。

作者到爾灣的第一個周末，和朋友先去了Costco大採購。

高端冷氣吹着，購物車塞滿了美式大包裝，然後開車去塔斯汀（Tustin）的大華超市——99 Ranch。推門進去的瞬間，華人菜市場那股熟悉的味道撲面而來，Costco被全方位碾壓。

99 Ranch亞洲超市。（X@badgerkingtony影片截圖）

不少於20排貨架，好幾個超大雪櫃，長條櫃枱上滿滿當當全是亞洲食品。新鮮蔬菜、冰鮮海魚、調料醬料、半成品成品——你能想到的基本能找到，你需要的基本能買到。

最讓作者不可思議的是，一眼就看到了在深圳超市尋覓許久未獲的椒鹽粉，如獲至寶，買了兩瓶——椒鹽蝦從此可以在爾灣出街了。

大華超市旁邊就是「眉州東坡」，一碗老媽蹄花湯，喝出了成都街頭蒼蠅店（地道小店）的味道。

你千山萬水遠走他鄉，肩膀以上那個叫「腦袋」的先生想要的是異國體驗、不同人事。

可一旦下沉到肩膀以下，需要用故土熟悉的味道來託舉那個叫「胃口」的傢伙，人就是這麼矛盾。

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不怕辣、辣不怕、怕不辣

爾灣的中餐密度，絲毫不亞於洛杉磯縣，甚至有過之而無不及。

作者到爾灣去的第一家中餐廳，是塔斯汀的凱悦軒——當地最老牌最熱鬧的飲早茶去處。

十二點之後開始排隊等位，去凱悦軒吃蝦餃、燒賣、鳳爪和流沙包，是當地華人家庭標誌性的周末活動。

放眼望去，整個餐廳只有一桌三個洋人。

Diamond Jamboree商圈更是一個濃縮的亞洲美食宇宙：海底撈、添好運、燉煌、半島海鮮酒家、北倉洞豆腐煲、藝家韓式湯麪、一番屋日式咖喱、藏壽司、胡椒廚房、85度C、韓式鯛魚燒雪糕……可以讓你連續光顧一個月不重覆。

位於爾灣的Diamond Jamboree商圈。（IG@diamondjamboree）

作者到爾灣第二周，參加了北大國發院加州校友會組織的登頂徒步活動——全程12公里、海拔310米，兩個小時的路程沒費多少力氣。

但活動結束後在「湘味館」的聚餐，把每個人都吃出一身大汗。爾灣上演了「不怕辣、辣不怕、怕不辣」的舌尖上的戰鬥。

隔幾家店面是正宗湘菜「胡一南」，走幾步還有肉夾饃、張亮麻辣燙、半畝園台灣小吃、半島潮州酒家。

寬窄巷是爾灣本地人氣極高的新派川菜館——藤椒魚、金牌毛血旺、四川回鍋肉、成都鴨血肥腸煲，環境和菜品都在還原現代成都街頭的美感。

緊鄰爾灣的塔斯汀錦城裏，更是被全洛杉磯公認為最正宗的川菜品牌之一，調味極具層次感——不只是辣，更突出川菜的麻、辣、鮮、香。

不能再寫了，再寫口水要滴到鍵盤上。

華人移民的盡頭是爾灣

爾灣擁有美國最現代最宜居的城市規劃，同時擁有最適合華人的餐飲美食生態。這兩件事放在一起，就是「華人移民的盡頭是爾灣」這句話的全部底氣。

一座由一家公司從零造出來的城市，六十年後變成了全美亞裔比例最高的大城市之一。

這裏有大華超市的椒鹽粉，有凱悦軒的流沙包，有寬窄巷的藤椒魚，有北大校友會的徒步活動，有Costco囤完貨轉頭扎進華人菜市場的日常。你在這裏可以完全不說英語過一輩子：買菜、吃飯、看醫生、孩子上學、社交圈層，全部中文搞定；當然，代價也不小。

爾灣的房價中位數早已突破150萬美元，租金全美排名前列，優質學區的學位競爭激烈，新房排隊搖號是常態。但華人圈的總結只有一句——除了貴，沒毛病。

寫在最後

每一個在北美留學的中國學生，大概都經歷過那個瞬間：感恩節假期，室友回家團聚，你一個人在宿舍加熱昨天剩的外賣，突然特別想吃一碗熱湯麪。

然後你刷到朋友圈，有人在爾灣的大華超市買到了新鮮手擀麪，有人在凱悦軒排到了蝦餃的號，有人在寬窄巷點了一鍋藤椒魚——麻香從照片裏溢出來。

你突然明白，為什麼有人千辛萬苦拿到H1B、排到綠卡、安家置業，最後繞了一大圈，還是選了爾灣。

不是因為這裏的城市規劃有多完美，不是因為學區排名有多高，甚至不是因為房價有多貴——而是因為，當你走進大華超市聞到那股熟悉的味道時，你的胃先於你的大腦做出了決定。

千山萬水走到盡頭，你的胃誠實地幫你選了一個家。

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