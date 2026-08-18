【美國留學】CPT最新政策Q&A：全面取消？之前的Offer自動失效？

最近，一封來自美國移民與海關執法局ICE旗下學生與交流訪問者項目SEVP的最新通知，讓不少正在讀書、準備實習，或者依賴CPT工作的留學生一下子緊張起來。尤其是在一些學校已經開始調整CPT政策之後，社交媒體上很快出現了CPT要全面取消、以後沒有實習課就不能申請CPT、Day 1 CPT要徹底結束等說法。



但如果仔細看SEVP在8月12日發布的通知，就會發現事情並沒有這麼簡單。

美國移民與海關執法局ICE旗下學生與交流訪問者項目SEVP的最新通知。（ICE官網）

CPT並沒有被全面取消。聯邦政府也沒有通過一項新的法律規定所有學生都不能再使用Course Credit CPT。真正發生變化的是，SEVP對學校和DSO，也就是負責國際學生事務的官員，提出了更加嚴格的合規要求。

CPT到底收緊在哪裏

按照USCIS目前公布的政策，CPT仍然是F-1學生可以使用的一種校內授權實習工作方式。它可以包括實習、合作教育、work-study或其他形式的實踐訓練，但前提是這些工作必須是既有課程體系不可分割的一部分，而且與學生的專業領域直接相關。

CPT和OPT最大的區別之一，就是CPT的授權來自學校DSO，而不是像OPT一樣由USCIS審批EAD。所以，看到CPT收緊之後，直接理解成以後F-1學生都不能在讀書期間實習，是不準確的。真正需要重新審視的是CPT的課程屬性。

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過去很多學校在實際操作中，會有比較成熟的實習課、實踐課、獨立研究或其他課程。學生拿到實習offer後，註冊相應課程，再由學校根據課程安排批准CPT。從學生角度來看，這個流程非常自然：找到工作，註冊課程，拿到I-20，然後開始實習。

但SEVP現在顯然開始追問更深一層的問題：

1. 這門課為什麼存在？

2. 這份實習為什麼屬於這個學生的課程？

3. 如果沒有這份實習，學生是否根本無法完成自己的學位？

4. 而且，這項要求是否適用於整個學位項目的學生，而不是只針對某一個想出去工作的學生？



SEVP在最新通知中提醒DSO，CPT必須是真實課程體系中的組成部分，不能僅僅因為學生希望獲得工作機會，就把一份工作包裝成課程的一部分。

尤其值得注意的是，SEVP強調，如果沒有這項實踐訓練，學生無法完成學位，而且這一要求是整個學位項目的正式要求，那麼學校授權CPT的依據會更加充分。

這和過去很多人理解的CPT邏輯，其實存在明顯區別。以前學生可能會想，有一門課和實習掛鈎，所以可以申請CPT。現在學校需要考慮的則是，這個學位項目本身為什麼需要這項實踐，所以學生才需要完成這份實習，學校也因此可以授權 CPT。

因為確實有一些學校存在這樣的CPT模式：

學生本身的學位並不要求完成實習，但學校允許學生註冊一門實習或實踐課程，通過獲得課程學分的方式把實習納入課程體系，然後申請 CPT。



這種模式過去並不一定天然違法。聯邦規則本身就要求CPT建立在既有課程體系之上，而一些學校也一直通過正式課程、學院審批和學分安排來證明實習屬於課程體系。

如果一門實習課程的存在，本質上只是為了讓學生能夠出去工作，而這個實習並不是完成學位真正需要的組成部分，那麼學校以後可能會更加謹慎。

加州大學伯克利分校就是一個非常值得關注的案例。

加州大學伯克利分校發佈關於CPT內容的公告。（伯克利国际办公室）

伯克利國際辦公室目前已經在CPT頁面上明確寫出，截至 2026年8月12日，Course Credit CPT暫時不可用，也不會被批准。伯克利同時保留了Degree Requirement CPT，也就是學位項目本身明確要求完成實習的CPT。

簡單來說，如果你的學位項目本身就要求實習，那麼仍然可能符合CPT條件。但如果你的項目本身不要求實習，只是因為你找到了一份工作，所以通過註冊一門課程把實習變成Course Credit CPT，那麼現在就可能遇到暫停或者重新審核。

所以，未來學生真正需要問學校的問題，可能已經不只是有沒有實習課程，而是這個實習到底是不是學位畢業的硬性要求。

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Day 1 CPT會不會受影響

如果說Course Credit CPT是第一層影響，那麼Day 1 CPT就是很多留學生最擔心的部分。

Day 1 CPT並不是一個獨立存在於移民法中的簽證類別，本質上仍然屬於CPT。通常情況下，F-1學生需要完成一個完整學年後才能參加practical training，但如果碩士或博士項目本身要求學生立即參加CPT，則可以存在例外。

這也是一些研究生項目能夠讓學生入學後較早開始CPT的原因。問題在於，這次SEVP的提醒，恰好觸及了Day 1 CPT最敏感的地方：這個項目到底是不是真的要求學生參加實習？

如果一個項目明確規定所有學生都必須完成實習、實踐或臨牀訓練才能畢業，那麼學校授權 CPT的依據相對清楚。但如果學生不參加實習也可以正常完成學位，只是在找到工作後通過一門實習課程獲得CPT，那麼這種模式未來可能面臨更嚴格的審查。

所以，目前不能直接說Day 1 CPT已經結束，但部分項目確實可能受到影響。學校需要重新確認自己的課程設計是否符合SEVP強調的要求，這也是一些學校開始調整CPT政策的原因。

對於留學生來說，尤其是正在使用或準備使用Day 1 CPT的學生，最重要的是弄清楚自己的CPT授權依據，而不是只看學校有沒有提供Day 1 CPT。

留學生現在該怎麼辦

如果已經拿到實習offer，而且學校確認自己的項目符合CPT要求，就按照學校正常流程申請即可，不需要因為網上的消息自行取消或者暫停。

但如果是準備通過一門實習課程獲得CPT，就建議先問清楚幾個問題：

1. 你的CPT屬於Degree Requirement CPT還是Course Credit CPT？

2. 你的學位項目是否明確要求所有學生完成這項實習？

3. 如果不參加實習，你是否仍然可以正常畢業？

4. 這份工作是否與你的專業直接相關？

5. 學校是否已經根據8月12日SEVP的通知調整CPT審批標準？



如果是Day 1 CPT，還需要確認學校為什麼允許學生在入學第一年甚至第一天參加CPT，以及這一安排對應的具體課程或學位要求。

另外，已經獲得CPT的學生也不需要因為這次消息就認為自己的授權自動失效。SEVP此次發布的是針對學校和DSO的合規提醒，並不是宣佈所有已經批准的CPT自動作廢的新規。

不過，CPT開始前必須取得DSO授權，也不能早於I-20上列出的CPT開始日期工作。這一點無論政策環境怎麼變化都不能忽視。

CPT之後會越來越難嗎

這次政策變化真正值得關注的，並不是CPT會不會突然消失，而是監管部門對CPT的判斷標準可能正在變得更加嚴格。對於本身就要求學生完成實習的學位項目來說，影響可能相對有限。真正需要關注的是那些原本並沒有實習畢業要求，卻長期通過課程學分安排CPT的項目。

Day 1 CPT同樣如此。目前沒有依據直接宣佈Day 1 CPT全面結束，但如果一個項目無法清楚解釋為什麼學生必須參加實習、為什麼這項實踐是完成學位不可缺少的一部分，那麼學校未來面臨的壓力顯然會更大。

而且，這次通知本身並不是一項新的聯邦法律。SEVP已經明確說明，該通知不能替代現行法律法規，也不會自行創造新的權利或福利。所以，現在說CPT全面取消或者Day 1 CPT徹底結束，都還太早。

但從伯克利已經暫停Course Credit CPT這一動作來看，學校確實開始重新審視自己的CPT政策。接下來，不同大學可能採取不同做法，有些繼續批准，有些增加審核要求，也可能有學校暫停特定類別。

對於留學生來說，與其被網上的CPT全面取消嚇到，不如先把自己的情況弄清楚。你的學位到底要求不要求這份實習？這可能會成為未來CPT審核中越來越重要的問題。如果實習本身就是學位的一部分，CPT仍然有明確的存在空間。如果一門實習課只是為了讓學生獲得工作授權，那麼未來面臨的審查風險就可能明顯增加。

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