意大利科莫市長遭電動單車撞傷　推禁單車令惹公憤　被指公報私仇

意大利北部著名旅遊勝地科莫（Como）近期因1項交通新政策引發軒然大波。該市市長拉皮內塞（Alessandro Rapinese）早前被1輛電動單車撞傷後，突然宣佈由9月起於市中心舊城區全面禁止踩單車。此舉隨即惹來政界、市民團體及商界的強烈反彈，輿論紛紛批評市長「公報私仇」，惟市長態度強硬，堅稱新政旨在保障行人安全，拒絕撤回相關禁令。



該市市長拉皮內塞（Alessandro Rapinese）早前被1輛電動單車撞傷後，決定由9月起於市中心舊城區全面禁止踩單車。（AI生成圖片）

科莫市長步出市政廳被單車撞

事件源於今年7月18日發生的1宗交通意外。當天市長拉皮內塞剛結束1場關於限制市中心交通的市政會議，豈料才剛步出市政廳，便意外被1輛疾馳而至的電動單車撞倒。雖然他未受重傷，但身體多處留下瘀傷。

對於外界指責他將個人恩怨帶入施政，拉皮內塞坦言，這次個人經歷確實直接影響了他對單車管制的立場。在回應外界質疑時，他在回應質疑時直言不諱：「人們會根據自己的經驗行事，而我切身體會過被這些『野獸』撞倒的感覺。」不過他強調，科莫市中心遊客眾多，行人數量遠超單車，出於公共安全考量，當局必須採取果斷行動，保障行人免受高速行駛單車的威脅。

鐵腕封鎖30條街道 騎行者一律需下車推車

該法令要求，自9月起，科莫市中心舊城區內約30條主要街道將全面禁止踩單車。屆時無論是傳統單車抑或電動單車，騎行者一旦進入該管制區域，均必須下車並以推行方式前進。由於意大利現行的《道路交通法》未對傳統單車與電動單車作出嚴格區分，當局決定採取「一刀切」手段以確保執法一致性。

無論是傳統單車抑或電動單車，騎行者一旦進入該區域，均必須下車並以推行方式前進。（AI生成圖片）

除嚴厲限制單車外，當局亦收緊市區的物流運輸安排﹐舊城區內的送貨時間將被嚴格限制在清晨6時至上午11時之間，部分行人專用區更會擴大範圍，實施全天候車輛禁行。若遊客入住的民宿或酒店沒有提供指定停車位，相關車輛亦一律無法駛入。事實上，科莫市早於2022年已禁止在市中心使用共享電動滑板車，這次新政是當地交通管制措施的進一步升級。

各界炮轟「公報私仇」 市民醞釀9月大遊行抗議

新政一經公佈，隨即在當地社區引發軒然大波。有議員及民間團體指責市長「公報私復」，受影響街道包含了市中心最寬闊、通往科莫湖最暢通的路線，此舉扼殺了低成本且環保的出行方式，更會嚴重打擊依賴單車謀生的外賣員及相關商戶。

反對者在網上發起聯署要求撤回禁令，又計劃在受影響街道發起單車遊行抗議。（AI生成圖片）

當地公民團體「Nova Como」主席法蘭加（Vincenzo Falanga）狠批市政府，指責拉皮內塞將個人問題變成對全體市民的「集體懲罰」，錯把限制當作解決方案。反對者在網上發起聯署要求撤回禁令，並計劃9月中旬在受影響街道發起單車遊行抗議。

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